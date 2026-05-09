Baldur’s Gate 3 zrobiło coś, czego innym RPG-om często brakuje. To dlatego bohaterowie wydają się tak prawdziwi

Sukces Baldur’s Gate 3 to nie tylko świetny gameplay i ogrom swobody. Jedna decyzja Larian Studios sprawiła, że postacie w grze stały się wyjątkowo autentyczne.

Baldur’s Gate 3 bardzo często chwalone jest za rozbudowaną fabułę, ogrom możliwości i świetnie napisanych bohaterów. Dla wielu graczy to właśnie postacie stały się największą siłą hitu Larian Studios. Astarion, Shadowheart czy Lae’zel szybko zdobyli status jednych z najbardziej pamiętnych towarzyszy w historii RPG-ów. Okazuje się jednak, że za sukcesem tych bohaterów stoi dość nietypowe podejście do tworzenia gry. Larian Studios pozwoliło aktorom głosowym realnie wpływać na rozwój i osobowości postaci, które odgrywali.

Baldur’s Gate 3 zrobiło coś, czego innym RPG-om często brakuje

Neil Newbon, Jennifer English i Devora Wilde — aktorzy wcielający się odpowiednio w Astariona, Shadowheart i Lae’zel — wielokrotnie wspominali, że współtworzyli swoje postacie razem ze scenarzystami. Nie ograniczało się to wyłącznie do nagrywania dialogów. Aktorzy pomagali rozwijać osobowości bohaterów, ich reakcje na wydarzenia czy relacje z innymi postaciami. I właśnie to mogło sprawić, że bohaterowie Baldur’s Gate 3 wydają się tak naturalni. W większości dużych RPG-ów aktorzy dostają gotowy scenariusz i jedynie odczytują kwestie. Tymczasem Larian potraktował ich bardziej jak współautorów postaci.