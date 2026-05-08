Crimson Desert dostanie funkcję, której brakowało od premiery. Nowa aktualizacja tuż za rogiem

Pearl Abyss dość regularnie publikuje nowe aktualizacje do Crimson Desert. Cóż, korzenie związane z MMO zobowiązują.

Owszem, nowa gra Koreańczyków to tytuł singleplayerowy. Niemniej wsparcie otrzymuje niczym rasowa gra multiplayerowa. Nadchodzi kolejna aktualizacja do Crimson Desert Co więcej, już niedługo gracze Crimson Desert otrzymają kolejną porcję nowości. Studio kontynuuje prace nad kolejną aktualizacją, wraz z którą do Pywel zawitać mają zupełnie nowe funkcje oraz przedmioty. W poście opublikowanym przez twórców w mediach społecznościowych wspomniano np. o funkcji ekstrakcji. Za jej pomocą odzyskamy materiały, które wcześniej wykorzystaliśmy do ulepszenia naszego sprzętu. W wielu grach RPG jest to standardowa mechanika, dzięki której surowce nie przepadają bezpowrotnie, aczkolwiek w przypadku Crimson Desert zostanie ona wprowadzona dopiero teraz.

Ale to nie wszystko, bo ponadto Pearl Abyss obiecuje jeszcze większą liczbę nowych, specjalnych wierzchowców. Tak, abyście mogli pokombinować nieco, gdy znudzi wam się wygląd waszego zwierza. To ma być jednak dopiero wierzchołek góry nowości, bo sami twórcy wspominają, że poza tymi dwiema nowościami najnowsza aktualizacja przyniesie ze sobą “wiele więcej”. Pytanie tylko, więcej czego? Na to przyjdzie nam jeszcze poczekać, bo według zapewnień studia kolejny update do Crimson Desert to kwestia kilku najbliższych dni.

Pearl Abyss dopiero co rozbudowało endgame, dając społeczności więcej powodów, by po zakończeniu głównego wątku powrócić do Pywel i zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Nie wiadomo jednak, co konkretnie czeka nas w przyszłości, bo, jak się okazuje, studio nie ma przygotowanej konkretnej roadmapy. Zamiast tego deweloperzy starają się wsłuchiwać w głosy graczy i na nie reagować. Co zresztą kilkukrotnie mieliśmy już okazję zaobserwować.

