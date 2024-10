Twórca Logana (nadal) za sterami nowego filmu ze świata Star Wars. Opowie o początkach Zakonu Jedi

Wraca temat filmu opowiadającego o początkach Jedi. Ponoć Disney wciąż chce go zrealizować.

Reżyser, który w ubiegłym roku tworzył dla Disney film Indiana Jones i artefakt przeznaczenia, obecnie pracuje nad filmem A Complete Unknown, biografią Boba Dylana z Timothée Chalametem w roli głównej. Mangold jest w Hollywood uznawany za jednego z najbardziej wszechstronnych i co ważne, elastycznych twórców. Cieszy się więc sporym zaufaniem. Najwyraźniej, jest ono na tyle duże, że pomimo zawirowań w kalendarzu premier Disneya, wytwórnia utrzymuje jego film w “mocy”.

James Mangold, reżyser znany z takich hitów jak Logan i Le Mans '66, potwierdził w najnowszym numerze magazynu Empire, że po zakończeniu prac nad biografią Boba Dylana, na którą obecnie pracuje, planuje zająć się projektem o roboczym tytule Dawn of the Jedi z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Film, którego akcja ma rozgrywać się 25 000 lat przed wydarzeniami znanymi z sagi, opowie o początkach Zakonu Jedi. Scenariusz współtworzy Beau Willimon, odpowiedzialny m.in. za serial Andor, a prace nad produkcją mogą rozpocząć się już w przyszłym roku.

Od premiery Skywalker. Odrodzenie w 2019 roku Lucasfilm, kierowany przez Kathleen Kennedy, nie wypuścił żadnego nowego filmu osadzonego w galaktyce Star Wars (choć wypuścił kilka lepszych i gorszych seriali ). Przypomnijmy, że były plany kontynuacji historii znanej z sagi i powrotu postaci Rey, ale ten projekt wstrzymano . W ostatnich latach w pomysłach i planach na filmy panowała istna karuzela. Tacy twórcy jak Patty Jenkins, Shawna Levy, Rian Johnson, Taika Waititi, Steven Knight oraz David Benioff i D.B. Weiss byli brani pod uwagę przez studio do poprowadzenia kolejnych historii z uniwersum Gwiezdnych wojen. Nic z tego jednak nie wyszło.

Zamiast tego, Disney produkuje The Mandalorian & Grogu od Jona Favreau, który ma być filmowym rozwinięciem historii znanych z popularnego serialu The Mandalorian. Film ma zadebiutować 22 maja 2026 roku. Produkcja ta, według aktora Giancarlo Esposito, może być trylogią. Projekt Mangolda, opowiadający o początkach Zakonu Jedi, najpewniej będzie drugim, który ostatecznie dostanie zielone światło. Bardzo możliwe, że zdjęcia do filmu ruszą już w roku 2025.

Warto dodać, że Disney już próbował przenieść akcję w przeszłość w serialu Akolita, ale fani nie zaakceptowali formy, w jakiej się to odbyło.