Gwiezdne wojny są „zbyt białe”? John Boyega krytykuje fanów Star Wars

To nie pierwszy raz, kiedy John Boyega skrytykował Gwiezdne wojny za brak poszanowania dla kolorowych postaci. Jeszcze w 2020 roku na łamach magazynu GQ stwierdził, że Disney nie powinien wprowadzać czarnej postaci, a później reklamować nią filmu, tylko po to, aby w kolejnych częściach zepchnąć ją na margines.

To, co powiedziałbym Disneyowi, to: nie wprowadzajcie czarnej postaci, nie reklamujcie jej jako kluczowej dla franczyzy, a potem nie spychajcie jej na margines. To nie w porządku. Powiem to wprost.

Wiedzieliście, co zrobić z Daisy Ridley, wiedzieliście, co zrobić z Adamem Driverem. Ale jeśli chodziło o Kelly Marie Tran, o mnie – nie wiedzieliście nic. Więc co chcecie, żebym powiedział? Że fajnie było być częścią tego? Że to było świetne doświadczenie? Nie, nie, nie. Wezmę taką umowę, kiedy naprawdę będzie to świetne doświadczenie. Całą złożoność daliście Adamowi Driverowi, całą złożoność Daisy Ridley. Bądźmy szczerzy. Daisy o tym wie. Adam o tym wie. Wszyscy wiedzą. Ja niczego nie ujawniam.