Tyle Disney straci na Śnieżce. Za tę kwotę nakręciliby inny film

Śnieżka miała kosztować prawie 270 milionów dolarów, ale w ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że budżet miał wynieść nawet 350 mln dolarów i to bez wliczania w to kosztów promocji. Deadline podało, że według ich szacunków Śnieżka przyniesie Disneyowi straty rzędu 115 milionów dolarów.

Drugi weekend dla Śnieżki był kompletnie nieudany. Produkcja straciła aż 66% wpływów z premierowego weekendu i zarobiła zaledwie 14,2 mln dolarów , zajmując dopiero drugie miejsce w box office za Fachowcem z Jasonem Stathamem. Po dziesięciu dniach produkcja w Ameryce zarobiła tylko 66,8 mln dolarów, a na świecie 76,3 mln dolarów. Daje to 143,1 mln dolarów globalnie. Serwis Deadline odważnie przewiduje, że ta kwota jeszcze się znacząco zwiększy i Śnieżka ostatecznie zarobi w kinach na całym świecie 225 mln dolarów. To właśnie na podstawie tej kwoty wyliczyli, ile najnowszy aktorski remake przyniesie strat.

Według ich szacunków film zarobi w Ameryce 100 mln dolarów, a także 125 mln dolarów z reszty świata, co globalnie daje 225 mln dolarów. Deadline twierdzi, że Śnieżka wygeneruje łącznie 295 mln dolarów przychodu, z czego 101 mln dolarów z kin na całym świecie, 62 mln dolarów z domowej dystrybucji (VOD i nośniki fizyczne), a także 130 mln dolarów z Disney+ oraz praw telewizyjnych. Doliczyli do tego 2 mln dolarów pochodzące ze sprzedaży licencjonowanych gadżetów.

Deadline wyliczyło te dane na podstawie oficjalnie podanego budżetu, czyli tych 270 mln dolarów. Według ich informacji Disney przeznaczył 111 mln dolarów na promocję i reklamę oraz 29 mln dolarów na dodatkowe wypłaty dla twórców i obsady oraz inne wydatki. Łącznie daje to 410 mln dolarów całkowitych kosztów Śnieżki.

Kwota ta rośnie do 490 mln dolarów, jeżeli przyjmiemy, że budżet wyniósł jednak 350 mln dolarów. Wtedy całkowita strata wygenerowana przez Śnieżkę będzie wynosić nie 115 mln dolarów, ale aż 195 mln dolarów. W obu wersjach Disney te pieniądze mógłby przeznaczyć na produkcję nowych filmów i seriali.

Trzeba pamiętać, że Śnieżka może jeszcze zostać hitem na Disney+, co też pozwoli Disneyowi nie uzyskanie nieco lepszych kwot z praw telewizyjnych, czy ze sprzedaży na rynku domowym oraz gadżetów. Obecnie jest to trudne do przewidzenia, czy widzowie będą zainteresowani obejrzeniem tej produkcji w swoich domach.