Animowany prequel Johna Wicka ma szansę wypełnić największą lukę fabularną całej serii. Wiecie o czym mowa?

Po oficjalnym potwierdzeniu prac nad Johnem Wickiem 5, fani wreszcie otrzymali odpowiedź na najgorętsze pytanie po seansie Johna Wicka 4. Mimo to, rodzi się kolejne.

Pomysł na animowany prequel ma sens z kilku powodów. Po pierwsze, Keanu Reeves ma już 60 lat, więc opowiadanie o młodszym Wicku w wersji aktorskiej wymagałoby jego odmłodzenia cyfrowo, co wciąż nie działa idealnie. Animacja natomiast pozwala uniknąć tego problemu. Po drugie, historia, którą ma przedstawić prequel, ma niemal legendarny status, więc forma animowana daje twórcom więcej swobody i pozwala na odrobinę fantazji, której nie wypadało stosować w realistycznym kinie akcji. Z drugiej strony pojawia się ryzyko, że w wersji animowanej Wick stanie się nie tyle zdolnym zabójcą, co wręcz superbohaterem.

Czy John Wick naprawdę nie żyje? Najwyraźniej nie, skoro ma pojawić się w kolejnej części. Tylko teraz rodzi się kolejne, jeszcze bardziej intrygujące pytanie - jakim cudem wciąż żyje? Fani liczą na to, że odpowiedzi może dostarczyć już zapowiedziany właśnie animowany prequel Johna Wicka, choć bardziej prawdopodobne jest, że zrobi to dopiero piąta część serii filmowej.

Jak donosi The Hollywood Reporter, zarówno Keanu Reeves, jak i główny reżyser serii Chad Stahelski, będą producentami prequela. Za reżyserię odpowiada Shannon Tindle, scenarzysta nominowanego do Oscara filmu animowanego „Kubo i dwie struny”. Choć nie reżyserował „Kubo”, to stworzył świetnie przyjęty film „Ultraman: Rising” na Netfliksie, który zdobył 86% pozytywnych recenzji krytyków i aż 92% od widzów.

Tindle ma więc solidne doświadczenie, ale równie interesujący jest wybór scenarzystki. Animowany prequel „Johna Wicka” napisze Vanessa Taylor, współautorka nagrodzonego Oscarem „Kształtu wody” Guillermo del Toro. Choć większość jej filmów to dramaty i komedie romantyczne, a jedynym filmem akcji w jej dorobku jest „Niezgodna” (średnio przyjęta przez krytyków – 41% na Rotten Tomatoes), to z pewnością potrafi pisać fascynujące postacie. Połączenie talentów Tindle’a i Taylor może dać unikalne podejście do historii Wicka.