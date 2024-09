Czarne chmury nad filmem o Rey. Prace nad Star Wars: New Jedi Order wstrzymane

Początkowo wydawało się, że Star Wars: New Jedi Order, czyli zapowiedziany w ubiegłym roku film kontynuujący historię Rey po zakończeniu Sagi Skywalkerów będzie pierwszą kinową produkcją z Gwiezdnych wojen od czasu dziewiątej części z 2019 roku. Pierwotnie planowano, że premiera odbędzie się w przyszłym roku, ale teraz już wiemy, że tak się nie stanie. Jeszcze kilka miesięcy temu pojawiły się plotki, że prace na planie New Jedi Order mają rozpocząć się we wrześniu. Te jednak zostały przesunięte na nieokreślony termin, ponieważ Lucasfilm zastanawia się, czy nadal chce stworzyć ten projekt.

Star Wars: New Jedi Order – film o Rey zostanie skasowany?

Scooper Daniel Richtman poinformował, że prace nad filmem o Rey są obecnie wstrzymane. Twórcy mają mieć „wiele do zrobienia”, zanim te zostaną kontynuowane. Problem w tym, że Lucasfilm ma dopiero podjąć decyzję, czy ta produkcja jednak powstanie, czy też zostanie anulowana.