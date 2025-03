Jason Statham pokonał Śnieżkę. Ogromny spadek wpływów filmu Disneya przybliża produkcję do kinowej katastrofy

W Ameryce po dziesięciu dniach film zarobił tylko 66,8 mln dolarów. Równie fatalnie wygląda sytuacja na pozostałych rynkach, z których pochodzi 76,3 mln dolarów, w tym 22,1 mln dolarów zarobionych w ubiegły weekend. Śnieżka co prawda utrzymała pozycję lidera w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Meksyku, Włoszech, Brazylii, czy Australii, ale mimo to wiele sal kinowych, gdzie wyświetlany był film Disneya, świeciło pustkami. Globalnie Śnieżka ma na koncie 143,1 mln dolarów.

Jest to o tyle fatalny wynik, gdyż według ostatnich doniesień wytwórnia nie przeznaczyła na produkcję filmu 270 mln dolarów, ale znacznie więcej. Obecnie podaje się kwotę rzędu 350 mln dolarów i to bez wliczania w nią kosztów promocji. Tym samym Śnieżka jest na jak najlepszej drodze, aby stać się jedną z największych hollywoodzkich porażek w historii. Mimo to Disney może sobie odbić te straty swoimi kolejnymi filmami, w tym Lilo i Stich, a także Fantastyczną Czwórką. Dodatkowo pod koniec roku zadebiutuje Avatar 3, więc pomimo fatalnych wyników Śnieżki i Kapitana Ameryki: Nowy wspaniały świat, Disney nadal może osiągnąć bardzo wysokie wpływy z kin.