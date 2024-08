Czy Akolita dowodzi, że Gwiezdne wojny są już bez mocy?

Miałem wątpliwą przyjemność zapoznać się z Akolitą. Jakościowo to kompletnie inna galaktyka niż taki Andor, w mojej ocenie wciąż najlepszy serial Gwiezdnych wojen. Ba, ten serial nie dorasta nawet do poziomu bardzo przeciętnego Obi-Wana, choć jednego nie można mu odmówić - oryginalności. Scenarzyści chcieli dobrze chcąc odciąć się od mitologii Skywalkerów i przenieść akcję sto lat wstecz względem prequeli, do złotych czasów Republiki. Ale na chęciach się skończyło, bo rezultat jest nieudany, a momentami wręcz żenująco słaby. Słowo cringe pasuje tu jak ulał.

Akolita pozbawiony jest mocy

Chcąc krótko przedstawić główne problemy serialu, wypada wspomnieć o wyjątkowo stereotypowym przedstawieniu postaci (wątek bliźniaczek jest wyświechtany do granic), którym co gorsza, uniemożliwiono wiarygodny rozwój. Spodziewano się, że osoba zawiadująca taką serią Russian Doll poradzi sobie w świecie Gwiezdnych wojen, wpuszczając do tego świata sporo świeżego powietrza. Nie poradziła sobie. Postawiła na zmiany tylko iluzoryczne, które po głębszym zastanowieniu ukazują niechęć twórczyni do ryzyka i obnażają brak zrozumienia zasad tego świata. Szereg problemów realizatorskich oraz treść, które nie posuwają akcji w żadnym konkretnym kierunku, niestety utrudniają w dostarczaniu satysfakcji.

Słowa te nie muszą tylko określać Akolity. Mogą także stanowić ocenę wszystkiego tego, co dzieje się z filmowym światem Gwiezdnych wojen. Mamy obecnie do czynienia z czymś w rodzaju festiwalu bezpiecznych zagrań, w tym wysypu mizdrzących się do widza easter eggów (od których nagromadzenia czasem głowa boli). Jednocześnie, propozycje zmian są formułowane w tak koślawy, dalece niezręczny sposób, trudno podejść do tych kierunków poważnie. Akolita miał przełamać ten schemat, ale mu się to nie udało, bo koniec końców, zamiast przewietrzyć kanon, stał się względem niego obrazoburczy, przy jednoczesnym grzęźnięciu w fabularnych mieliznach.

Policzek wymierzony w stronę fanów

Wielu fanów musiało uznać to za policzek. Bo jak inaczej określić fakt, że w serialu poznajemy Sitha, który zdaje się zachowywać tak, jakby otwierał kartę historii wojowników z czerwonymi mieczami? Fani, znający choćby gry pokroju Old Republic i historie w nich zawarte, wyczują w tym wątku fałsz. To się nie dodaje, podobnie jak cudowne zmiany kolorów mieczów, które od teraz, są wynikiem… emocji osoby taką bronią władającą. A co się tyczy samej mocy - twórcy Gwiezdnych wojen konsekwentnie zaniżają jej wartość. W prequelach dowiedzieliśmy się o midichlorianach, które albo płyną w żyłach, albo nie, przez co moc stała się kwestią biologii. Tutaj pewne wiedźmy jeszcze bardziej skomplikowały sprawę, bo okazuje się, że moc może posiadać także dziecko, zrodzone w wyniku eksperymentu magicznego.

W ramach odtrutki po Akolicie, zdecydowałem się uruchomić Jedi: Ocalały. To kolejna odsłona przygód Cala Kestisa, młodego Jedi, który przeżył słynny Rozkaz 66. I niby wszystko w niej okej, bo granie w Ocalałego faktycznie daje wiele frajdy. Mówiąc wprost - mechanika gry jest zaprojektowana tak, by nie pozwolić graczowi na nudę. Świat jest duży, różnorodny, akcja zapiera dech, aura cieszy oczy. Aczkolwiek… przy głębszej refleksji, trudno nie dostrzec, że to kolejny przejaw umizgów do fanów (choć zdecydowanie lepiej formułowanych).

Jedi: Ocalały to odtrutka po seansie przeciętnych seriali?

Twórcy przeróżnych odsłon Gwiezdnych wojen walczą o uwagę dość zaciekle i jak tylko potrafią, dostarczając nam mnóstwo smakowitych kąsków. Galaktyka Georga Lucasa cierpi dziś, mam wrażenie, nie tyle na to, że jej treści są źle (i tu wstaw dowolny wyraz: głupio, mało oryginalnie, itp.) formułowane, ale przede wszystkim dlatego, że jest ich za dużo. Gwiezdne wojny się rozwadniają. Ta marka traci pierwiastek wyjątkowości, kosztem tego, że fani mogą tą niegdyś ukochaną błyskotkę oglądać z każdej z możliwych stron. Owszem, to wciąż przyjemne, móc podróżować przez odległą galaktykę, ale nie ma to już w sobie tej magii, efektu "opadu szczęki", czyli czegoś, czym wypełniona była Nowa nadzieja z 1977 roku.