To już pewne. Disney skasował serial Akolita

Są tacy, którzy poczują ulgę, są tacy, którzy poczują rozgoryczanie. Akolita zebrał bardzo mieszane oceny, stąd decyzja o jego skasowaniu będzie miała zapewne ambiwalentny odbiór. Decyzja ta została ogłoszona nieco ponad miesiąc po zakończeniu pierwszego, ośmioodcinkowego sezonu serialu. Koordynację nad projektem pełniła znana za sprawą Russian Doll, Leslye Headland.

Akolita nie wróci w drugim sezonie

Choć Akolita spotkał się z przychylnością krytyków, uzyskując 78% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, reakcje fanów Gwiezdnych wojen były bardziej podzielone. Negatywne opinie z początku nie przełożyły się na niską oglądalność. Było wręcz przeciwnie. Serial zadebiutował 4 czerwca dwoma odcinkami przyciągając do ekranów 4,8 miliona widzów już pierwszego dnia. W ciągu pięciu kolejnych dni liczba ta wzrosła do 11,1 miliona wyświetleń na całym świecie, co uczyniło go jednym najczęściej oglądanych produkcji oryginalnych platformy Disney+.

Serial nie zdołał utrzymać tej dynamiki. Wypadł z pierwszej dziesiątki najpopularniejszych produkcji w trzecim tygodniu wyświetlania i pozostał poza nią, aż do finału, który choć zdołał wzbudzić zainteresowanie, to jednak w porównaniu do innych seriali ze świata Gwiezdnych wojen, nie było to zainteresowanie oszałamiające. Podobnie jak inne globalne platformy streamingowe, takie jak Netflix i Amazon, Disney+ ma wysokie wymagania dotyczące oglądalności, a Akolita tym wymaganiom nie sprostał.

