Nowa strategia z Gwiezdnych wojen wycieka. Nie będzie to gra w stylu kultowego Star Wars: Empire at War

Nadchodzi prezentacja nowej strategii z uniwersum Star Wars. Niedawno Lucasfilm ogłosił pełną rozpiskę wydarzeń podczas nadchodzącego Star Wars Celebration, które odbędzie się w połowie kwietnia. Na 19 kwietnia zaplanowano panel poświęcony produkcji Bit Reactor i Respawn Entertainment, który rozpocznie się o 16:30 czasu amerykańskiego i potrwa przez około godzinę. Gracze mogą oczekiwać oficjalnej zapowiedzi niezatytułowanej jeszcze strategii z Gwiezdnych wojen, która prawdopodobnie doczeka się zwiastuna, a może i nawet prezentacji pierwszych fragmentów rozgrywki i ogłoszenia daty premiery.

Wyciekły pierwsze screeny z nowej strategii z Gwiezdnych wojen

Okazuje się jednak, że nie będzie to strategia pokroju Star Wars: Empire at War, czy gier 4X, jak seria Cywilizacja. Do sieci wyciekły pierwsze screeny, które ujawniają, że projekt powstający pod nazwą kodową Star Wars Bruno, to tak naprawdę strategia taktyczna łudząco przypominająca serię XCOM. W Bit Reactor pracuje wielu weteranów ze studia Firaxis Games, więc stworzenie gry opartych na podobnych mechanikach nie powinno nikogo dziwić.