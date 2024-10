Będzie nowa trylogia w świecie Gwiezdnych wojen? Lucasfilm może podążyć drogą Marvela

Nowe filmy z Gwiezdnych wojen to wciąż pieśń przyszłości. Już wkrótce od premiery ostatniej kinowej produkcji minie pięć lat, ale już wiemy o kilku projektach, nad którymi Lucasfilm aktualnie pracuje. Jednym z nich jest New Jedi Order, które napotkało na poważne problemy produkcyjne. Z tego powodu najbliższym filmem ze Star Wars będzie The Mandalorian & Grogu, którego premierę wyznaczono na 2026 rok. Wciąż nie jest jasne, czy The Mandalorian powróci również w czwartym sezonie serialu, ale jeden z aktorów twierdzi, że studio może szykować nawet całą trylogię z Din Djarinem i jego zielonym towarzyszem.

The Mandalorian & Grogu – powstanie cała trylogia?

Giancarlo Esposito był gościem Dragon Con, na którym miał powiedzieć, że jego zdaniem The Mandalorian & Grogu jest początkiem nowej trylogii w uniwersum Gwiezdnych wojen. Podobno Lucasfilm chce podążyć drogą Marvela i zaoferować wielką kulminację.