Wstępny koncept The Mandalorian & Grogu wskazuje na powiązania z Nową nadzieją

The Mandalorian & Grogu sięgnie do korzeni Gwiezdnych wojen, odwołując się do klasycznej formuły ustanowionej w Nowej nadziei. Mimo że Gwiezdne wojny mocno się zmieniły od czasu premiery oryginalnej trylogii (która wchodziła na ekrany prawie pięćdziesiąt lat temu), podstawowe elementy tego świata, takie jak Jedi, Sithowie i Moc, nadal odgrywają kluczową rolę w serii. Filmy, które nie są częścią Sagi Skywalkerów, jak Łotr 1 i Han Solo, również funkcjonują w kontekście zmagań z Imperatorem Palpatine'em i Darthem Vaderem, dwoma najpotężniejszymi Sithami. The Mandalorian & Grogu jednak wprowadzi nową dynamikę, która przeniesie nas z powrotem do początków Gwiezdnych wojen w ekscytujący sposób.

The Mandalorian & Grogu wprowadzi nową dynamikę - pojawi się nowy arcywróg

Chociaż szczegóły fabuły The Mandalorian & Grogu są bardzo ograniczone, wiadomo, że film ma kontynuować wątki popularnego serialu The Mandalorian. Din Djarinie i Grogu tym razem pomogą Nowej Republice zmierzyć się z rosnącym zagrożeniem ze strony pozostałości Imperium, na czele z Wielkim Admirałem Thrawnem (ostatnio widzianym w serialu Ahsoka). Siłą rzeczy fabuła nowego filmu ulokuje się pomiędzy Powrotem Jedi a Przebudzeniem Mocy. W tym okresie Palpatine i Vader już nie żyją, co oznacza, że tym razem główni bohaterowie będą walczyć z Imperium bez Sithów na czele. To wprowadza nową, ciekawą perspektywę. Po raz pierwszy zobaczymy Imperium bez bezpośredniej kontroli wojowników z czerwonymi mieczami.