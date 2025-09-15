Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórca Bayonetty i DMC porównuje wydawców Zachodnich z Japońskimi. Zachód boi się ryzyka

2025/09/15 18:30
Twórca serii Bayonetta i Devil May Cry skomentował aktualny stan branży, komplementując japońskich wydawców.

Twórca serii Bayonetta i Devil May Cry, Hideki Kamiya uważa, że japońscy wydawcy gier są bardziej wyrozumiali wobec twórców, co jego zdaniem tłumaczy, dlaczego branża w Japonii jest mniej dotknięta falą zwolnień niż na Zachodzie. W rozmowie z serwisem VGC Kamiya wskazał różnice między kulturą pracy w studiach japońskich i zachodnich.

Japońscy wydawcy lepiej rozumieją twórców gier?

We wspomnianej rozmowie, Hideki Kamiya powiedział:

Praca z japońskimi wydawcami jest bliższa mojemu sposobowi myślenia. Mają oni tendencję do większego zrozumienia dla twórców. Rozumieją trud jaki wiąże się z narodzinami czegoś nowego i potrafią cierpliwie obserwować ten proces.

Kamiya podkreślił, że traktuje tworzenie gier jako pole do szukania innowacyjnych rozwiązań, czego przykładami mogą być mechaniki “Witch Time” w Bayonetcie czy też “Celestial Brush” w Okami. Jego zdaniem japońscy wydawcy łatwiej akceptują eksperymenty, podczas gdy zachodni wolą bezpieczeństwo wynikające z trzymania się sprawdzonych formatów.

Zachodnie firmy częściej naciskają, aby jak najszybciej pokazać coś namacalnego. Widać to też w trendach, swego czasu ogromną popularnością cieszyły się shootery FPS, co dawało poczucie bezpieczeństwa, że gra wpisuje się w znany schemat.

Kamiya przywołał przykład anulowanego projektu Scalebound, tworzonego przez PlatinumGames we współpracy z Microsoftem. Gra miała oferować unikalny system kontroli zarówno ludzkiego bohatera, jak i smoka jednocześnie, ale brakowało dla niej punktów odniesienia:

Myślę, że to właśnie rodziło wątpliwości i utrudniło dalszy rozwój gry.

Choć Kamiya nie wierzy, że Scalebound zostałby ukończony nawet z japońskim wydawcą, przyznał, że sam proces produkcji wyglądałby inaczej:

Japońskie firmy są bardziej otwarte na nowe wyzwania. Rozmowy przebiegałyby w tonie: “OK, jak podejdziemy do tego razem?”. Zachodni wydawcy mają znacznie większą potrzebę jak najszybszego zobaczenia gotowego produktu.

Kamiya odniósł się też do tematu zwolnień w branży deklarując, że chce chronić pracowników swojego nowego studia Clovers:

Rozumiemy, że duże firmy czasem muszą ciąć etaty, ale to nie jest droga, którą chcemy podążać. Mamy głębokie zobowiązanie wobec naszego zespołu i chcemy o niego dbać.

Kamiya niedawno ogłosił, że wraz z Capcomem pracuje nad sequelem Okami.

Źródło:https://www.eurogamer.net/bayonetta-and-devil-may-cry-creator-hideki-kamiya-believes-japanese-publishers-are-more-understanding-toward-creators-as-layoffs-continue-to-rock-the-games-industry

