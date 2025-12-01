Najlepszy odcinek One Piece oficjalnie zdetronizowany przez inne anime. Różnica jest jednak niewielka

One Piece powróciło i radzi sobie wyśmienicie, ale to jednak inne anime jest na czele, jeśli chodzi o najlepszy odcinek.

Po ponad półrocznej przerwie One Piece wróciło w doskonałej formie, kontynuując wydarzenia z arcu Egghead. W 2025 roku seria dostarczyła wiele świetnie ocenianych odcinków, z których najwyżej ocenionym był epizod 1136, czyli “Kuma’s Life”. Odcinek zebrał znakomite recenzje i zyskał ocenę 9,8/10 w serwisie IMDb. Mimo ogromu pochwał, rekord One Piece właśnie został przebity. Ósmy odcinek, ósmego sezonu My Hero Academia okazał się fenomenem, prześcigając wszystkie inne tegoroczne anime, włącznie z odcinkiem 1136 One Piece. Najnowszy sezon My Hero Academia nie zwalnia tempa i ma realną szansę stać się najgłośniejszą premierą roku.

My Hero Academia przebija One Piece

Rok 2025 przyniósł wiele fantastycznych anime, zarówno debiutów, jak i powrotów. Wśród najmocniejszych tytułów o miano najlepszego odcinka rywalizowały One Piece, Takopi’s Original Sin oraz drugi sezon Solo Leveling. W przypadku One Piece, arc Egghead przyniósł produkcyjnie jedne z najlepszych odcinków serii. Najwyżej oceniony epizod tego roku, “Kuma’s Life”, skupił się na historii Kumy i Bonney, poruszając wielu widzów i osiągając wynik 9,8/10. Tymczasem My Hero Academia podniosło poprzeczkę jeszcze wyżej. Odcinek “Izuku Midoriya Rising” (S8E8) zdobył obecnie 9,9/10 na IMDb, co czyni go najwyżej ocenianym odcinkiem anime w 2025 roku. Finałowy sezon MHA przynosi ogromny ładunek emocjonalny, zamyka główne wątki serii i prezentuje finałowe pojedynki, na które fani czekali dekadę.