Najlepszy odcinek One Piece oficjalnie zdetronizowany przez inne anime. Różnica jest jednak niewielka

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/01 16:50
0
0

One Piece powróciło i radzi sobie wyśmienicie, ale to jednak inne anime jest na czele, jeśli chodzi o najlepszy odcinek.

Po ponad półrocznej przerwie One Piece wróciło w doskonałej formie, kontynuując wydarzenia z arcu Egghead. W 2025 roku seria dostarczyła wiele świetnie ocenianych odcinków, z których najwyżej ocenionym był epizod 1136, czyli “Kuma’s Life”. Odcinek zebrał znakomite recenzje i zyskał ocenę 9,8/10 w serwisie IMDb. Mimo ogromu pochwał, rekord One Piece właśnie został przebity. Ósmy odcinek, ósmego sezonu My Hero Academia okazał się fenomenem, prześcigając wszystkie inne tegoroczne anime, włącznie z odcinkiem 1136 One Piece. Najnowszy sezon My Hero Academia nie zwalnia tempa i ma realną szansę stać się najgłośniejszą premierą roku.

One Piece
One Piece

My Hero Academia przebija One Piece

Rok 2025 przyniósł wiele fantastycznych anime, zarówno debiutów, jak i powrotów. Wśród najmocniejszych tytułów o miano najlepszego odcinka rywalizowały One Piece, Takopi’s Original Sin oraz drugi sezon Solo Leveling. W przypadku One Piece, arc Egghead przyniósł produkcyjnie jedne z najlepszych odcinków serii. Najwyżej oceniony epizod tego roku, “Kuma’s Life”, skupił się na historii Kumy i Bonney, poruszając wielu widzów i osiągając wynik 9,8/10. Tymczasem My Hero Academia podniosło poprzeczkę jeszcze wyżej. Odcinek “Izuku Midoriya Rising” (S8E8) zdobył obecnie 9,9/10 na IMDb, co czyni go najwyżej ocenianym odcinkiem anime w 2025 roku. Finałowy sezon MHA przynosi ogromny ładunek emocjonalny, zamyka główne wątki serii i prezentuje finałowe pojedynki, na które fani czekali dekadę.

Produkcja studia Bones zachwyca animacją, reżyserią i dbałością o detale. Wielu widzów uważa, że sezon 8 zasługuje na miano najlepszego anime roku i jest murowanym kandydatem do tytułu “Anime of the Year” na Crunchyroll Awards 2026.

One Piece to prawdziwy weteran. Anime Toei Animation jest emitowane od 1999 roku. Choć w ostatnich latach poprawiła się jakość animacji, seria nadal boryka się z poważnymi problemami, jak choćby słabe tempo narracji, przestarzała oprawa dźwiękowa i nierówności wynikające z cotygodniowej emisji. Zdaniem wielu fanów One Piece rozwinie pełnię potencjału dopiero po premierze zapowiedzianego remake’u WIT Studio, który ma przedstawić historię w nowoczesnej, bardziej dynamicznej formie.

Źródło:https://gamerant.com/one-piece-best-episode-dethroned-my-hero-academia/

Tagi:

Popkultura
sukces
odcinek
serial fantasy
serial anime
seriale
serial
Japonia
popkultura
manga
IMDb
Crunchyroll
anime
My Hero Academia
One Piece
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

