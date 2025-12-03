Po 47 latach Gundam zapisze się w historii. W 2026 roku powstanie największy projekt w dziejach serii

Gundam wytacza potężne działa, które mają promować markę i jednocześnie są potwierdzeniem szerokiej, światowej ekspansji wielkich mechów w popkulturze.

Przez blisko pięć dekad Mobile Suit Gundam nieustannie się przeobrażał. Zaczęło się od anime, a później posypały się gry, zabawki i całość zagnieździła się w szeroko pojętej popkulturze. Jak się teraz okazuje, rok 2026 zapowiada się jako najbardziej ambitny w historii marki. Bandai Namco przygotowuje projekt, który nie tylko uczci bogate dziedzictwo Gundama, ale także wyznaczy kierunek jego przyszłości. Pojawi największa baza na świecie w USA, nowe anime, film aktorski, a nawet rozwijana będzie karcianka, która zyskuje na popularności. Powstaje największy projekt w historii marki Gundam Jak podaje serwis Nerdist, skalą nowej inicjatywy Bandai Namco wyróżnia się to, że po raz pierwszy w historii w Stanach Zjednoczonych powstanie stała, pełnowymiarowa baza Gundam Base, czyli ogromne, wyspecjalizowane centrum poświęcone Gunpla, gadżetom i budowaniu społeczności fanów. Do tej pory w USA pojawiały się jedynie czasowe wystawy i pop-upy. Tymczasem nowa placówka to najodważniejsza i jednocześnie największa inwestycja Gundama na amerykańskim rynku.

Nowy obiekt o powierzchni około 280 metrów kwadratowych, ma być czymś znacznie więcej niż tylko sklepem. To miejsce ma się stać kompleksowym doświadczeniem, gdzie odwiedzający będą mogli oglądać ekspozycje, kupować zestawy, budować modele i uczyć się o Gunpla, a to wszystko w jednym miejscu, stworzonym zarówno dla weteranów, jak i zupełnie nowych fanów. Projekt wyróżnia także silny nacisk na społeczność. Goście będą mogli przeglądać rzadkie zestawy, studiować customowe modele, a także budować Gunpla wspólnie z innymi pasjonatami. W przestrzeni pojawią się także interaktywne atrakcje, w tym okazały posąg Gundama oraz unikalne produkty, dotąd dostępne wyłącznie w zagranicznych sklepach.

Aby uczcić wielkie otwarcie, Bandai Namco uruchomi dodatkowo Pop-Up World Tour, który znajdzie się tuż obok stałej bazy. Będzie to rotacyjna wystawa z limitowanymi prezentacjami, warsztatami i rzadkimi premierami Gunpla. Połączenie stałej lokalizacji i ruchomego touru potwierdza, że firma zamierza rozwijać kulturę Gundama również daleko poza Japonią. Pierwsza lokacja Gundam Base powstała w Azji w 2003 roku. Od tego czasu sieć rozrosła się do ponad 30 lokalizacji na świecie, jednak żadna z nich nie była stała w Stanach Zjednoczonych, aż do teraz. Otwarcie obiektu w USA to symboliczny moment, potwierdzający globalny wpływ marki tuż przed jej 50-leciem. Nowy sklep ma również wzmacniać wizerunek Gundama w rozwijających się projektach multimedialnych, od nowych serii anime, przez rosnącą popularność gry karcianej, po powstający film aktorski. Placówka ma być miejscem przyjaznym zarówno oddanym modelarzom, jak i osobom dopiero odkrywającym uniwersum. Decyzja Bandai Namco świadczy o dużej wierze w rosnącą bazę fanów w USA oraz w trwałą siłę kulturową Gunpla. Sprowadzenie ekskluzywnych zestawów i eventów na amerykański rynek pokazuje, że marka stawia na dalszą integrację z globalną publicznością. Zbliżający się rok 2026 będzie punktem zwrotnym w dziejach Mobile Suit Gundam. Nowa Gundam Base w Chicago to nie tylko sklep, ale także śmiały krok w stronę kolejnego półwiecza jednej z najważniejszych marek w historii anime.