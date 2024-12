Kontynuacja Okami w przygotowaniu – Capcom i Clovers łączą siły. Zobacz zwiastun

Podczas tegorocznych TGA ogłoszono kontynuację kultowej gry Okami. Capcom we współpracy z nowo założonym studiem Clovers zaprezentował pierwszy zwiastun, który zachwyca fanów piękną oprawą graficzną, nawiązującą do oryginału. „Projekt kontynuacji Okami jest w toku” – czytamy w opisie materiału.

Szykujcie się na Okami 2

Studio Clovers, mimo podobieństwa w nazwie, nie jest tożsame z zamkniętym w 2007 roku Clover Studio, które stworzyło oryginał. W jego skład wchodzi jednak wielu twórców pracujących nad pierwszą częścią, w tym Hideki Kamiya. Kamiya wcześniej przyznał, że Okami było „wielką porażką” pod względem początkowej sprzedaży, co przyczyniło się do zamknięcia Clover Studio. Teraz dzięki Clovers gra otrzymuje szansę na drugie życie, a wspierają ją także studia M-TWO Inc. i Machine Head Works Inc.