Paradox bierze pełną odpowiedzialność za fatalną sprzedaż Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Paradox Interactive poinformowało, że w pełni bierze na siebie odpowiedzialność za porażkę Bloodlines 2.

Paradox Interactive oficjalnie przyznało, że ponosi pełną odpowiedzialność za bardzo słabą sprzedaż Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Wydawca podkreślił jednocześnie, że mimo rozczarowującego wyniku komercyjnego jest zadowolony z pracy studia The Chinese Room, zwłaszcza że gra była przez lata dużą i ryzykowną inwestycją. Paradox bierze na siebie porażkę Bloodlines 2 O podejściu Paradoxu wobec sytuacji Bloodlines 2, dowiedzieliśmy się z oświadczenia prezesa firmy, Frederika Westera, wydanego wraz z ogłoszeniem odpisu aktualizującego wartość aktywów o 37,4 miliona dolarów, dotyczącego kosztów produkcji Bloodlines 2:

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 to silna wampirza fantazja i jesteśmy zadowoleni z pracy deweloperów. Od dawna mieliśmy wobec gry duże oczekiwania. Wiedzieliśmy, że to dobry tytuł oparty na mocnej licencji, reprezentujący gatunek o szerokim potencjale odbiorców. Według ustaleń GamesIndustry.biz, Bloodlines 2 sprzedało się w liczbie mniejszej niż 130 tysięcy sztuk. Łączny budżet produkcyjny nie został ujawniony, ale sam projekt był wyjątkowo problematyczny, bowiem przeszedł przez dwa różne studia i powstawał ponad pięć lat, więc nietrudno więc domyślić się, że koszty były ogromne. Frederik Wester dodał: Miesiąc po premierze widzimy niestety, że sprzedaż nie spełnia naszych prognoz, co wymusza odpis. Odpowiedzialność spoczywa w pełni na nas, jako wydawcy. Gra znajduje się poza naszymi kluczowymi segmentami i z perspektywy czasu widzimy, jak trudne było właściwe oszacowanie jej wyników.

Pomimo niepowodzeń, Paradox i The Chinese Room wciąż planują wypuścić dwa obiecane rozszerzenia. Zastąpiły one kontrowersyjny pomysł na płatne klany, które pierwotnie miały znaleźć się w edycji Deluxe. Wydawca ostatecznie wycofał się z tej decyzji po fali krytyki. Co ciekawe, Dan Pinchbeck, szef The Chinese Room, ujawnił niedawno, że błagał Paradox, aby nie nazywać gry Bloodlines 2. Studio zdawało sobie sprawę, że w dzisiejszych realiach nie będzie w stanie w pełni oddać ducha oryginału z 2004 roku. Wszystko więc wskazuje na to, że Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 od początku było projektem źle zaplanowanym i pozbawionym realnych szans na spełnienie oczekiwań fanów oraz biznesowych prognoz wydawcy. Szef Paradoxu zapowiedział również, że firma zamierza ponownie skoncentrować kapitał na swoich głównych obszarach działalności. Jednocześnie podjęte zostaną prace nad oceną dalszego rozwoju marek z uniwersum World of Darkness.