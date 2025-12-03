Aż 21 studiów pracowało nad Metroid Prime 4: Beyond! Czy to pomoże odnieść grze sukces?

Jak ujawniły napisy końcowe, Retro Studios nie pracowało samotnie nad Metroid Prime 4: Beyond. W napisach końcowych wymieniono aż 21 studiów.

Nadchodzące Metroid Prime 4: Beyond, zmierzające na Nintendo Switch oraz Switch 2, powstało przy współpracy ogromnej liczby zespołów. Jak zauważył serwis Nintendo Life, w napisach końcowych nowej odsłony serii znajduje się aż 21 różnych studiów, w tym m.in. Retro Studios, Virtuos, AMC Studio, Red Hot CG, Territory Studio i wiele innych. 21 studiów pracowało nad Metroid Prime 4: Beyond Choć część z wymienionych firm najpewniej pełniła funkcję wsparcia przy produkcji dużego tytułu, niektóre specjalizują się w konkretnych obszarach. Przykładowo Red Hot CG to studio nastawione głównie na tworzenie assetów graficznych i ma na koncie pracę przy takich hitach jak Destiny 2, Horizon Forbidden West, Valorant, a nawet Starfield. Z kolei Keywords Studios to ogromne zaplecze wsparcia, pod którego parasolem działa wiele mniejszych zespołów, m.in. GameSim i Smoking Gun Interactive.

Prace nad Metroid Prime 4: Beyond trwały wyjątkowo długo. Gra została po raz pierwszy zapowiedziana w 2017 roku, a za jej stworzenie miało wtedy odpowiadać Bandai Namco Studios (oddziały w Japonii i Singapurze). W 2019 roku Nintendo oficjalnie potwierdziło jednak restart produkcji i przekazanie projektu Retro Studios, czyli twórcom wcześniejszych odsłon serii.

W Beyond gracze ponownie wcielą się w Samus Aran, tym razem uwięzioną na planecie Viewros, gdzie będzie musiała walczyć o przetrwanie, mierząc się m.in. z łowcą nagród Syluxem. Rozgrywka pozostaje wierna tradycji serii, dlatego będzie to pierwszoosobowa mieszanka eksploracji, platformingu, zagadek i akcji. Powraca także możliwość skanowania obiektów, pozwalająca graczom odkrywać szczegóły fabularne i mechaniczne świata gry. Tytuł wprowadza również kilka nowości, w tym zdolności psychiczne z których Samus może korzystać w trakcie przygody, oraz motocykl Vi-0-La, umożliwiający przemieszczanie się między różnymi lokacjami. 4 grudnia, Metroid Prime 4: Beyond trafi zarówno na Switcha, jak i Switcha 2. Na nowszej konsoli pojawią się funkcje ekskluzywne, w tym możliwość używania kontrolera Joy-Con 2 jak myszy, co ma upodobnić sterowanie do tradycyjnych shooterów PC. Lista studiów wymienionych w napisach końcowych Metroid Prime 4: Beyond: Retro Studios

Next Level Games

Virtuos

Territory Studio

Waterproof

Keywords Studios

Liquid Development

Volta

AMC Studio

GameSim

Smoking Gun Interactive

Forge Studios

Red Hot CG

Original Force

Devoted Studios

Room 8 Studio

Next Gen Dreams

Mock Science

Cup of Tea

Formosa Interactive

House of Moves