Aż 21 studiów pracowało nad Metroid Prime 4: Beyond! Czy to pomoże odnieść grze sukces?

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/03 20:30
Jak ujawniły napisy końcowe, Retro Studios nie pracowało samotnie nad Metroid Prime 4: Beyond. W napisach końcowych wymieniono aż 21 studiów.

Nadchodzące Metroid Prime 4: Beyond, zmierzające na Nintendo Switch oraz Switch 2, powstało przy współpracy ogromnej liczby zespołów. Jak zauważył serwis Nintendo Life, w napisach końcowych nowej odsłony serii znajduje się aż 21 różnych studiów, w tym m.in. Retro Studios, Virtuos, AMC Studio, Red Hot CG, Territory Studio i wiele innych.

Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4: Beyond

21 studiów pracowało nad Metroid Prime 4: Beyond

Choć część z wymienionych firm najpewniej pełniła funkcję wsparcia przy produkcji dużego tytułu, niektóre specjalizują się w konkretnych obszarach. Przykładowo Red Hot CG to studio nastawione głównie na tworzenie assetów graficznych i ma na koncie pracę przy takich hitach jak Destiny 2, Horizon Forbidden West, Valorant, a nawet Starfield. Z kolei Keywords Studios to ogromne zaplecze wsparcia, pod którego parasolem działa wiele mniejszych zespołów, m.in. GameSim i Smoking Gun Interactive.

Prace nad Metroid Prime 4: Beyond trwały wyjątkowo długo. Gra została po raz pierwszy zapowiedziana w 2017 roku, a za jej stworzenie miało wtedy odpowiadać Bandai Namco Studios (oddziały w Japonii i Singapurze). W 2019 roku Nintendo oficjalnie potwierdziło jednak restart produkcji i przekazanie projektu Retro Studios, czyli twórcom wcześniejszych odsłon serii.

GramTV przedstawia:

W Beyond gracze ponownie wcielą się w Samus Aran, tym razem uwięzioną na planecie Viewros, gdzie będzie musiała walczyć o przetrwanie, mierząc się m.in. z łowcą nagród Syluxem. Rozgrywka pozostaje wierna tradycji serii, dlatego będzie to pierwszoosobowa mieszanka eksploracji, platformingu, zagadek i akcji. Powraca także możliwość skanowania obiektów, pozwalająca graczom odkrywać szczegóły fabularne i mechaniczne świata gry. Tytuł wprowadza również kilka nowości, w tym zdolności psychiczne z których Samus może korzystać w trakcie przygody, oraz motocykl Vi-0-La, umożliwiający przemieszczanie się między różnymi lokacjami.

4 grudnia, Metroid Prime 4: Beyond trafi zarówno na Switcha, jak i Switcha 2. Na nowszej konsoli pojawią się funkcje ekskluzywne, w tym możliwość używania kontrolera Joy-Con 2 jak myszy, co ma upodobnić sterowanie do tradycyjnych shooterów PC.

Lista studiów wymienionych w napisach końcowych Metroid Prime 4: Beyond:

  • Retro Studios
  • Next Level Games
  • Virtuos
  • Territory Studio
  • Waterproof
  • Keywords Studios
  • Liquid Development
  • Volta
  • AMC Studio
  • GameSim
  • Smoking Gun Interactive
  • Forge Studios
  • Red Hot CG
  • Original Force
  • Devoted Studios
  • Room 8 Studio
  • Next Gen Dreams
  • Mock Science
  • Cup of Tea
  • Formosa Interactive
  • House of Moves
Źródło:https://gamingbolt.com/metroid-prime-4-beyonds-credits-feature-21-different-studios

