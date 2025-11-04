Tomasz Bagiński broni twórczyni Wiedźmina. „Powieści są przeanalizowane do gołej kości”

Czwarty sezon Wiedźmina jest już dostępny w całości do obejrzenia na Netflixie. Wraz z nowymi odcinkami do sieci trafiło sporo wywiadów z shorunnerką serialu, Lauren Schmidt Hissrich, która w jednym z rozmów przyznała, że seria Netflixa nie powtórzy błędu Gry o Tron i zakończenie będzie wierne książkom Andrzeja Sapkowskiego. Temat znajomości powieści polskiego autora powraca jak bumerang przy okazji premiery kolejnych sezonów serialowego Wiedźmina. Dwa lata temu fani przyłapali jednego ze scenarzystów na tym, że nie czytał książek, a podobny zarzut wielokrotnie kierowany był w stronę również twórczyni ekranizacji. Tomasz Bagiński w wywiadzie dla Onetu postanowił rozwiać wątpliwości widzów i przyznał, że Lauren Schmidt Hissrich doskonale zna Sagę.

Wiedźmin – Tomasz Bagiński twierdzi, że twórczyni serialu doskonale zna książki Andrzeja Sapkowskiego

Zdaniem Bagińskiego showrunnerka czytała książki i wielokrotnie do nich wracała, dlatego jej tomy zawierają mnóstwo kolorowych fiszek, dzięki którym łatwo może wrócić do poszczególnych fragmentów dzieła Sapkowskiego. Dodał, że taka produkcja, jak Wiedźmin, rządzi się swoimi prawami i nawet pomimo gotowego scenariusza, nigdy nie można być pewny, że w czasie zdjęć nie dojdzie do różnych losowych zdarzeń, które zmienią plany twórców.