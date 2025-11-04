Tomasz Bagiński broni twórczyni Wiedźmina. „Powieści są przeanalizowane do gołej kości”

Wiedźmin – Tomasz Bagiński twierdzi, że twórczyni serialu doskonale zna książki Andrzeja Sapkowskiego
Zdaniem Bagińskiego showrunnerka czytała książki i wielokrotnie do nich wracała, dlatego jej tomy zawierają mnóstwo kolorowych fiszek, dzięki którym łatwo może wrócić do poszczególnych fragmentów dzieła Sapkowskiego. Dodał, że taka produkcja, jak Wiedźmin, rządzi się swoimi prawami i nawet pomimo gotowego scenariusza, nigdy nie można być pewny, że w czasie zdjęć nie dojdzie do różnych losowych zdarzeń, które zmienią plany twórców.
Wiele razy. Lauren w każdym tomie ma setki kolorowych fiszek, którymi zaznacza poszczególne fragmenty, zdania, cytaty, sceny, momenty. Powieści są przeanalizowane do gołej kości. Ale produkcja filmowa to żywy smok, monstrum, którego wielu naszych krytyków pewnie w życiu nie spotka. Ciągle coś się rozsypuje, zmienia, mutuje. Zachoruje aktor, popsuje się pogoda, takie rzeczy zdarzają się codziennie. Weźmy chociażby Sharlto Copleya, naszego Leo Bonharta, który rzadko trzyma się scenariusza jeden do jednego, lubi dorzucać coś od siebie, oczywiście zgodnie z intencją sceny i postaci. On kopie w tej postaci, w każdym dublu szuka nowego pomysłu. Ja to uwielbiam, ale to kolejne wyzwanie. W ważnej scenie z nim, na przykład, pomysł na padający deszcz poddały nam warunki atmosferyczne, które podyktowały jej klimat i potem staraliśmy się te warunki imitować. To pewna gra z rzeczywistością. Ale chaos to norma, nie zaskoczenie.
Następnie Bagiński przyznał, że odbył z Lauren Schmidt Hissrich mnóstwo dyskusji, podobnie jak z innymi producentami i scenarzystami, aby wypracować jak najlepsze kompromisy przy produkcji serialu. Wyznał, że jednym z takich przykładów był wątek jednej z postaci, który musiał zostać skrócony, gdyż aktor dostępny był na planie zaledwie przez kilka dni.
Musiałbym tutaj wejść na pole minowe, ale było mnóstwo dyskusji między mną, producentami, showrunnerką i scenarzystami, gdzie finalne mówiłem: "W porządku, zróbmy to w ten sposób". Nie dlatego, że byłem zachwycony danym rozwiązaniem, tylko że było to najlepsze wyjście w danym momencie. Musieliśmy, na przykład, znacznie zredukować wątek jednej z ważnych postaci, bo okazało się, że aktor będzie dostępny na planie jedynie przez kilka dni. I nagle okazało się, że świetnie rozpisany wątek musimy znacznie skrócić, co wymusza też zmiany w innych historiach. Ale to też normalka, jeśli chodzi o produkcję filmową.
W tym sezonie mieliśmy i tak więcej czasu na przygotowania. Sporo czasu spędziłem przy drugim unicie, tym bardziej technicznym, i mam wrażenie, że większość rzeczy, które mamy, działa. Tyle że w głowie mam też tę wyidealizowaną wersję serialu, która została gdzieś tam na etapie planowania albo na podłodze montażowni. Tak już jest.
GramTV przedstawia:
Na koniec dodał, że czwarty sezon polubił i będzie go bronił:
Padło nawet określenie soft reboot. Mieliśmy długą przerwę między sezonami i wiedzieliśmy, że musimy nie tylko wprowadzić nowego aktora, ale i trochę przypomnieć, co się działo. Bo zdawaliśmy sobie sprawę, że dołączą do nas widzowie, którzy zaczną przygodę z serialem dopiero teraz. Dlatego parę rzeczy jest niejako powtórzonych, jak relacje Geralta z Jaskrem i jego Hanzą. To, kim jest Ciri, kim jest Vilgefortz. Wprowadziliśmy tło polityczne. Chyba mogę zdradzić, że nazwa kodowa sezonu czwartego brzmiała "Road Rage", a piątego "Complete Chaos". Nie jest to też tajemnicą, że jest on już nakręcony. Podsumowując, lubię ten sezon i będę go bronił. To ważny etap historii, w której Ciri zostaje wiedźminem. O tym to wszystko przecież jest. A co czuję? To skomplikowane. Mam wrażenie, że na podsumowanie przyjdzie czas przy premierze piątego sezonu. Na razie cieszę się po prostu, że ludzie zobaczą serial. Teraz należy już do nich.