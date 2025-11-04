Zaloguj się lub Zarejestruj

Pierwsze zdjęcia z 5. sezonu Wiedźmina. Główni bohaterowie i ważny wątek z książek

Radosław Krajewski
2025/11/04 11:30
0
0

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z ostatnich odcinków Wiedźmina.

Czwarty sezon Wiedźmina jest już w całości dostępny na Netflixie. Obecnie platforma zajmuje się produkcją piątej, finałowej serii, a do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu w Anglii. Możemy na nich zobaczyć Liama Hemswortha, Laurence’a Fishburne’a i resztę obsady. Nowe materiały potwierdzają, że twórcy przenoszą na ekran jedne z najbardziej symbolicznych scen z Wieży Jaskółki.

Wiedźmin
Wiedźmin

Wiedźmin – pierwsze zdjęcia z planu piątego sezonu serialu Netflixa

Ekipa produkcyjna piątego sezonu Wiedźmina spędza ostatnie tygodnie na planach w różnych częściach Anglii. Po serii ujęć ze statystami i kaskaderami wreszcie udało się uchwycić odtwórców głównych ról, w tym Liama Hemswortha. Aktorowi towarzyszyli między innymi Laurence Fishburne jako Emiel Regis, Eamon Farren jako Cahir, Meng’er Zhang w roli Milvy oraz Joey Batey jako bard Jaskier.

Zdjęcia rozgrywają się na tle rozległego pola pełnego uli i pszczelarzy, co według fanów może stanowić adaptację wątku z Wieży Jaskółki. W powieści Sapkowskiego Geralt i jego drużyna trafiają na pszczelarzy, którzy wskazują im drogę do druidów. Tym razem jednak wydaje się, że twórcy skrócili ten fragment i druidzi pojawiają się na planie już w tej samej scenerii, co sugeruje, że spotkanie obu grup połączono w jedną sekwencję.

Hemsworth, uzbrojony w nowy miecz o czerwono-złotej rękojeści, prezentuje się w stroju bardzo podobnym do tego, który widzieliśmy w czwartym sezonie. Fani sugerują również, że jego miecz to sihil, legendarny oręż podarowany Geraltowi przez Zoltana.

W scenach widziano również oddziały królowej Meve z Lyrii i Rivii, które próbują pojmać Geralta i jego kompanię po tym, jak ci zdezerterowali z armii królowej. Starcie zbrojne wydaje się nieuniknione, choć według świadków filmowania bohaterowie próbują najpierw uniknąć walki. Wśród przeciwników pojawia się postać dowodzona przez Garetha Davida-Lloyda, prawdopodobnie Reynarda Odo, znanego z czwartego sezonu.

GramTV przedstawia:

Wszystkie zdjęcia z planu piątego sezonu Wiedźmina znajdziecie w tym miejscu.

Według nieoficjalnych informacji opisywane sceny mają znaleźć się w pierwszych odcinkach sezonu. Z planu dochodzą również doniesienia o dobrej atmosferze wśród obsady i Eamon Farren miał żartować z Fishburne’em podczas prób walk, a Liam Hemsworth korzystał z pomocy aż trzech kaskaderów, co pokazuje skalę przygotowań do widowiskowych starć.

Nie wiadomo jeszcze, czy w piątym sezonie pojawi się Angoulême, jedna z późniejszych towarzyszek Geralta. Brak jej na planie może oznaczać, że twórcy postanowili zakończyć historię bez tego wątku, skupiając się na losach wiedźmina, Regisa, Cahira i Milvy.

Niedawno do sieci trafiły nowe wywiady z showrunnerką Lauren Schmidt Hissrich. W jednym z nich twórczyni serialowego Wiedźmina zapewniła widzów, że jej produkcja nie podąży drogą Gry o Tron i nie wymyśli swojego własnego zakończenia, a skorzysta z tego, który napisał Andrzej Sapkowski. W innym zasugerowała, że mogą powstać następne prequele Wiedźmina, choć prawdopodobnie z zupełnie nową ekipą produkcyjną.

Data premiery finałowego sezonu Wiedźmina nie została jeszcze ujawniona. Piąta seria prawdopodobnie zadebiutuje na Netflixie w 2026 roku.

Wiedźmin – zdjęcia z sezonu 5
Wiedźmin – zdjęcia z sezonu 5
Foto: Redanian Inteligence
Wiedźmin – zdjęcia z sezonu 5
Wiedźmin – zdjęcia z sezonu 5
Foto: Redanian Inteligence
Wiedźmin – zdjęcia z sezonu 5
Wiedźmin – zdjęcia z sezonu 5
Foto: Redanian Inteligence
Wiedźmin – zdjęcia z sezonu 5
Wiedźmin – zdjęcia z sezonu 5
Foto: Redanian Inteligence
Wiedźmin – zdjęcia z sezonu 5
Wiedźmin – zdjęcia z sezonu 5
Foto: Redanian Inteligence
Wiedźmin – zdjęcia z sezonu 5
Wiedźmin – zdjęcia z sezonu 5
Foto: Redanian Inteligence
Źródło:https://redanianintelligence.com/2025/04/26/first-look-at-geralt-in-the-witcher-season-5-exclusive/

