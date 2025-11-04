Pierwsze zdjęcia z 5. sezonu Wiedźmina. Główni bohaterowie i ważny wątek z książek

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z ostatnich odcinków Wiedźmina.

Czwarty sezon Wiedźmina jest już w całości dostępny na Netflixie. Obecnie platforma zajmuje się produkcją piątej, finałowej serii, a do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu w Anglii. Możemy na nich zobaczyć Liama Hemswortha, Laurence’a Fishburne’a i resztę obsady. Nowe materiały potwierdzają, że twórcy przenoszą na ekran jedne z najbardziej symbolicznych scen z Wieży Jaskółki. Wiedźmin – pierwsze zdjęcia z planu piątego sezonu serialu Netflixa Ekipa produkcyjna piątego sezonu Wiedźmina spędza ostatnie tygodnie na planach w różnych częściach Anglii. Po serii ujęć ze statystami i kaskaderami wreszcie udało się uchwycić odtwórców głównych ról, w tym Liama Hemswortha. Aktorowi towarzyszyli między innymi Laurence Fishburne jako Emiel Regis, Eamon Farren jako Cahir, Meng’er Zhang w roli Milvy oraz Joey Batey jako bard Jaskier.

Zdjęcia rozgrywają się na tle rozległego pola pełnego uli i pszczelarzy, co według fanów może stanowić adaptację wątku z Wieży Jaskółki. W powieści Sapkowskiego Geralt i jego drużyna trafiają na pszczelarzy, którzy wskazują im drogę do druidów. Tym razem jednak wydaje się, że twórcy skrócili ten fragment i druidzi pojawiają się na planie już w tej samej scenerii, co sugeruje, że spotkanie obu grup połączono w jedną sekwencję. Hemsworth, uzbrojony w nowy miecz o czerwono-złotej rękojeści, prezentuje się w stroju bardzo podobnym do tego, który widzieliśmy w czwartym sezonie. Fani sugerują również, że jego miecz to sihil, legendarny oręż podarowany Geraltowi przez Zoltana. W scenach widziano również oddziały królowej Meve z Lyrii i Rivii, które próbują pojmać Geralta i jego kompanię po tym, jak ci zdezerterowali z armii królowej. Starcie zbrojne wydaje się nieuniknione, choć według świadków filmowania bohaterowie próbują najpierw uniknąć walki. Wśród przeciwników pojawia się postać dowodzona przez Garetha Davida-Lloyda, prawdopodobnie Reynarda Odo, znanego z czwartego sezonu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.