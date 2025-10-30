Wiedźmin – recenzja 4. sezonu. Nowe rozdanie, jeszcze więcej problemów

Po ponad dwuletniej przerwie, zmianie paru aktorów, w tym odtwórcy głównego bohatera oraz zapowiedzi zakończenia serii, Wiedźmin powraca z nowymi odcinkami czwartego sezonu. Zaufanie do tej produkcji od dawna stoi już na bardzo niskim poziomie, a przez równie zawodzące Pierścienie Władzy od Amazona, czy słabszy poziom Rodu smoka, fani fantasy są złaknieni porządnego przedstawiciela gatunku. Paradoksalnie odejście Henry’ego Cavilla mogłoby być lekarstwem na bolączki serialu i wraz z pojawieniem się Liama Hemswortha, Wiedźmin mógłby otrzymać nowe otwarcie, swoisty reboot, aby uratować tę ekranizację po fatalnym trzecim sezonie. Twórcy na czele z Lauren Schmidt Hissrich postanowili jednak kontynuować swój plan, a efektem tego jest nowa seria licząca osiem odcinków. Nie łudźcie się jednak, że nastąpiła jakakolwiek poprawa, a wręcz przeciwnie, przygotujcie się na zdecydowanie najgorszy sezon serialowych przygód Geralta z Rivii.

Większość plotek dotyczących fabuły, o których często informowaliśmy, okazały się prawdziwe. Serial nie unika więc subtelnego rozwiązania największej kwestii czwartego sezonu, czyli zmiany wyglądu Geralta. Chociaż nic nie zostaje powiedziane wprost, to nowe odcinki rozpoczynają się sto lat po wydarzeniach znanych z Sagi, gdzie jedna z postaci opowiada swoją wersję historii przygód słynnego wiedźmina, jego rodziny oraz kompanii. To jasny sygnał, że w tej wersji opowieści łowca potworów został opisany nieco inaczej, stąd jego inny wygląd niż poprzednio. To jednak niewielki szczegół, który nie niesie ze sobą żadnych większych konsekwencji, stanowiąc jedynie wytrych, aby jakkolwiek zaznaczyć, że twórcy nie chcą unikać wątku wizualnej przemiany Geralta i aby nie pozostawić widzom manewru w tworzeniu swoich własnych teorii spiskowych. Po tej krótkiej sekwencji ponownie zostajemy uczestnikami przygody Geralta i jego Hanzy, walki Yennefer z Vilgefortzem, spisku na dworze cesarza Nilfgaardu, czy w końcu Ciri i jej nowych znajomych.

Każdy z tych wątków otrzymujemy swój czas już w pierwszym odcinku nowego sezonu, ale że każdy z nich znajduje się w momencie zawieszenia i ich akcja posuwa się w ślimaczym tempie, to ciężko nie odczuwać znużenie już w połowie epizodu. Tempo czwartej serii Wiedźmina ewidentnie kuleje i sytuacja nie poprawia się przez pierwszą połowę sezonu, która na nowo ustawia pionki na szachownicy i to w każdym pojedynczym wątku. Zdecydowanie nie jest to sezon do oglądania ciągiem i szybko można się zniechęcić, czekają na właściwą akcje. Nie oznacza to jednak, że przez ten czas nic ciekawego się nie dzieje. Twórcy konsekwentnie rozwijają wątki intryg i knowań, zarówno wśród czarodziejek, w pałacu Emhyra var Emreis, czy wśród Redańczyków, którzy desperacko bronią się przed Czarnymi. Nie można również zapomnieć o wprowadzeniu nowych bohaterów na drodze Geralta, czyli Emielu Regisie i Zoltanie Chivayu.

Popularny krasnolud w końcu dołącza do historii, choć zdecydowanie nie jest to udział, na który liczyliby fani. Jeżeli pamiętacie Zoltana z gier CD Projekt Red, to będziecie zawiedzeni, jak mało charyzmatyczny i wyrazisty jest w interpretacji Danny’ego Woodburna. Nie wyróżnia się ani z wyglądu, ani tym bardziej z charakteru, pozostając kolejnym krasnoludem z kiepską charakteryzacją i kostiumem. Zresztą podobny zarzut można mieć do słynnego wampira, który powinien być najmocniejszym elementem sezonu adaptującego Chrzest ognia. Kontrowersyjny wybór Laurence’a Fishburne’a do tej roli mogłaby uratować jedynie wrodzona charyzma aktora, ale koniec końców gwiazdor Matrixa i Johna Wicka poległ na całej linii. W postaci Regisa nie ma za grosz charakteru, aury tajemniczości, czy pewnej wzniosłości, która charakteryzowała tego bohatera w książkach, czy grach. Jego rozmowy z Geraltem stanowiły jeden z najlepszych elementów powieści Andrzeja Sapkowskiego, a jego pomoc z uratowaniem dziewczyny oskarżonej o czary w obozie uchodźców, były jednym z najciekawszych momentów Sagi, lecz w serialowej adaptacji zupełnie nie wzbudza to żadnych emocji. Zdecydowanie najlepszym elementem jego postaci jest krótka animacja prezentująca jego genezę, której choć styl graficzny nie jest szczególnie dopracowany, to stanowi miłą odskocznię o bylejakości całego serialu.

Czwarty sezon Wiedźmina nie rezygnuje całkowicie z historii zawartej w Chrzcie ognia, ale dodaje też wiele swoich własnych pomysłów, które są jeszcze gorsze niż w poprzednich sezonach. Wystarczy jedynie wspomnieć o całkowicie zmienionym wątku Yennefer, która staje się główną przeciwniczką dla Vilgefortza. Gdy w książkach była wyrzutkiem i prawdziwą persona non grata dla rodzącej się Loży Czarodziejek, tak w serialu zostaje nie tylko prowodyrką zrzeszenia czarodziejek po dramatycznych wydarzeniach z Thanedd, ale również rebeliantką stojącą na pierwszej linii frontu w walce z armią Vilgefortza. W tym celu organizuje szkolenie młodych adeptek w Montecalvo i wraz z Filippą Eilhart, Triss Merigold, czy Sabriną Glevissig, przygotowują się do wielkiej wojny. Dochodzi do niej w szóstym odcinku, który jest prawdopodobnie najgorszym epizodem z całego Wiedźmina, a to nie lada wyczyn. Chociaż twórcy prezentują swoją wesołą twórczość, to wciąż można byłoby ją uratować, gdyby akcja miałaby jakiś sens. Ciężko jednak nie przecierać oczu ze śmiechu oraz zdumienia, gdy czarodziejki wykorzystują miecze, łuki i inną broń, aby rozprawić się z przeciwnikami. Gdy dodamy do tego, że na pomoc przychodzą im łowcy potworów pod dowództwem Vesemira, ci sami, którzy tak stronili od polityki i wybierania stron, to dostajemy mieszankę wszystkiego, czym adaptacja Wiedźmina być nie powinna.

Chociaż jest to bezsensowne i karykaturalne, to nadal mogłoby się to nieźle oglądać, gdyby serialowy Wiedźmin nie był tak brzydki i płaski. Już w poprzednich odcinkach widać, że wyższy budżet zdecydowanie nie poszedł na poprawę jakości scenografii, charakteryzacji, kostiumów, czy przede wszystkim efektów specjalnych. Poszczególne lokacje wyglądają sztucznie i brakuje im głębi, charakteryzacja nadal stoi na żenująco niskim poziomie, a kostiumy prezentują się tanio i mało realistycznie, aby tylko wspomnieć o nowej „motocyklowej” kurtce Geralta. Po serialu, który kosztował aż 221 milionów dolarów (według niepotwierdzonych informacji), oczekiwałoby się czegoś dużo lepszego. Tych pieniędzy nie widać również w efektach specjalnych, zarówno w CGI potworów, które są niezwykle brzydkie, jak i w poszczególnych efektach czarów, szczególnie we wspomnianym wyżej szóstym odcinku. Ten świat wykreowany przez Lauren Schmidt Hissrich nie ma własnego stylu, żadnej charakterystycznej estetyki i wygląda, jakby został posklejany z zupełnie różnych produkcji.