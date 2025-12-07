Zaloguj się lub Zarejestruj

Wielki finał The Boys - zobacz zwiastun 5. sezonu

Jakub Piwoński
2025/12/07 11:15
Czy Homelander zostanie powstrzymany?

Prime Video opublikowało pierwszy, wyjątkowo krwawy zwiastun piątego – i zarazem ostatniego – sezonu The Boys. Produkcja zbliża się do wielkiego finału, w którym Billy Butcher i jego ekipa staną do ostatecznej walki z Homelanderem. Po wydarzeniach z czwartego sezonu, gdy superbohater przejął pełnię władzy w Stanach Zjednoczonych, stawka jest wyższa niż kiedykolwiek.

The Boys – pierwszy zwiastun ostatniego sezonu

Zwiastun pokazano premierowo na festiwalu CCXP w Brazylii. Widzimy w nim Butchera, który motywuje zespół do misji wyglądającej na czyste samobójstwo. „Nie byłbyś pierwszym, który zmarnowałby życie na wojnie, ale byłbyś pierwszym, który ratuje świat” – mówi bohater. W materiale nie brakuje też brutalnych scen, z których słynie serial, oraz pierwszego potwierdzenia, że sezon wystartuje 8 kwietnia 2026 roku dwoma premierowymi odcinkami.

Największą niespodzianką zwiastuna okazał się jednak powrót duetu z Supernatural. Jensen Ackles ponownie wciela się w Soldier Boya, a Jared Padalecki – choć jego rola trzymana jest w tajemnicy – pojawia się w zapowiadającej ich spotkanie scenie.

Opis fabuły zapowiada pełną chaosu historię: Homelander rządzi światem według własnych zasad, Hughie i reszta ekipy trafiają do Obozu Wolności, Annie walczy o przetrwanie, a Kimiko znika bez śladu. Powrót Butchera z wirusem zdolnym zniszczyć wszystkich superbohaterów uruchamia ciąg zdarzeń, które mają zmienić wszystko. Finał zapowiada się na wyjątkowo brutalny i nieprzewidywalny – a pytanie o to, kto przetrwa, pozostaje całkowicie otwarte.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/the-boys-season-5-gets-a-bloody-new-trailer-and-a-first-look-at-jared-padalecki-jensen-ackles-reunion/

Popkultura
superbohaterowie
Amazon
serial
The Boys
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


