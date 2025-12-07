Wielki finał The Boys - zobacz zwiastun 5. sezonu

Prime Video opublikowało pierwszy, wyjątkowo krwawy zwiastun piątego – i zarazem ostatniego – sezonu The Boys. Produkcja zbliża się do wielkiego finału, w którym Billy Butcher i jego ekipa staną do ostatecznej walki z Homelanderem. Po wydarzeniach z czwartego sezonu, gdy superbohater przejął pełnię władzy w Stanach Zjednoczonych, stawka jest wyższa niż kiedykolwiek.

The Boys – pierwszy zwiastun ostatniego sezonu

Zwiastun pokazano premierowo na festiwalu CCXP w Brazylii. Widzimy w nim Butchera, który motywuje zespół do misji wyglądającej na czyste samobójstwo. „Nie byłbyś pierwszym, który zmarnowałby życie na wojnie, ale byłbyś pierwszym, który ratuje świat” – mówi bohater. W materiale nie brakuje też brutalnych scen, z których słynie serial, oraz pierwszego potwierdzenia, że sezon wystartuje 8 kwietnia 2026 roku dwoma premierowymi odcinkami.