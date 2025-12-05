Prawie 20 lat temu zadebiutowało zapomniane fantasy, które miało konkurować z Harrym Potterem i Władcą Pierścieni

W pierwszej dekadzie XXI wieku Hollywood próbowało wykorzystać ogromną popularność Harry’ego Pottera oraz Władcy Pierścieni. Studia filmowe liczyły, że dzięki kolejnym adaptacjom młodzieżowych hitów uda się powtórzyć sukces tamtych franczyz. W tym wyścigu startował także Eragon, czyli ekranizacja bestsellerowej serii Christophera Paoliniego. Wytwórnia Fox wierzyła, że opowieść o młodym jeźdźcu smoka stanie się początkiem nowej kinowej sagi fantasy. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna.

Eragon – dziewiętnaście lat temu zadebiutowało fantasy, które nie miało szans konkurować z Harrym Potterem

Premiera filmu z grudnia 2006 roku szybko zweryfikowała te marzenia. Produkcja przyciągnęła do kin sporo widzów, co przełożyło się na prawie 250 milionów dolarów z globalnych wpływów, ale przy budżecie sięgającym 100 mln dolarów, więc film ledwo na siebie zarobił. Jednak opinie o Eragonie nie były zbyt dobre. Recenzenci, jak i widzowie narzekali na słabe efekty specjalne, ograniczone jak na opowieść o smokach, oraz na brak chemii między bohaterem a Saphirą. Adaptacja nie oddała także wyjątkowej relacji łączącej tę parę, która w książkach stanowiła jeden z najważniejszych filarów opowieści.