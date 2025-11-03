Wiedźmin nie powtórzy błędu Gry o Tron. Showrunnerka obiecuje podejście wierne książkom

Lauren Schmidt Hissrich już wie, jak zakończyć Wiedźmina, aby nie doszło do powtórki z Gry o Tron.

W minionym tygodniu na Netflixie zadebiutował czwarty sezon Wiedźmina, a wraz z nim pełnometrażowy film poświęcony Szczurom. Showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich udzieliła wielu wywiadów amerykańskim mediom, a z jednego z nich dowiedzieliśmy się, że po zakończeniu historii Geralta mogą powstać kolejne prequele. W rozmowie z serwisem Dexerto wspomniała o zakończeniu Gry o Tron i obiecała widzom, że jej produkcja nie popełni błędu słynnego serialu od HBO.

Wiedźmin – nie będzie powtórki z Gry o Tron w finale serialu Netflixa

Gra o Tron nadal uchodzi za wzór epickiego serialowego fantasy, ale jego zakończenie okazało się jednym z najbardziej kontrowersyjnych finałów w historii małego ekranu. Hissrich przyznaje, że doskonale zdaje sobie sprawę z presji, jaka wiąże się z doprowadzeniem historii Geralta do końca, jednak kluczową różnicą między Wiedźminem a Grą o tron ma być wierność literackiemu pierwowzorowi Andrzeja Sapkowskiego.