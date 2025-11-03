Wiedźmin nie powtórzy błędu Gry o Tron. Showrunnerka obiecuje podejście wierne książkom

Wiedźmin – nie będzie powtórki z Gry o Tron w finale serialu Netflixa
Gra o Tron nadal uchodzi za wzór epickiego serialowego fantasy, ale jego zakończenie okazało się jednym z najbardziej kontrowersyjnych finałów w historii małego ekranu. Hissrich przyznaje, że doskonale zdaje sobie sprawę z presji, jaka wiąże się z doprowadzeniem historii Geralta do końca, jednak kluczową różnicą między Wiedźminem a Grą o tron ma być wierność literackiemu pierwowzorowi Andrzeja Sapkowskiego.
Od samego początku mówiłam, że nie wyjdziemy poza książki. Mamy zakończenie, które zostało już napisane – wyjaśniła Hissrich.
Twórczyni podkreśliła, że końcowe tomy sagi pisarza stają się coraz bardziej fantastyczne i nieprzewidywalne, ale to właśnie w tej magii tkwi siła opowieści:
Sapkowski wprowadził nas w niezwykły świat i pokazuje, jak daleko może posunąć się wyobraźnia. Wiedzieliśmy dokładnie, jaką historię chcemy opowiedzieć na koniec.
Hissrich nie ukrywa, że po tylu latach pracy nad serialem emocje na planie były ogromne, jednak dominowało poczucie spełnienia:
Wiele seriali nie ma szansy dotrwać do pięciu sezonów. To dla nas przywilej i powód do świętowania. Zamiast smutku czuliśmy radość, że udało nam się to zakończyć.
Showrunnerka odniosła się także do kontrowersji wokół różnic między serialem a oryginałem, które od początku budzą emocje wśród fanów:
Mamy fanów książek, fanów gier i widzów, którzy poznali ten świat dopiero dzięki serialowi. Nie możemy wybrać jednej grupy, dla której tworzymy. To jest serial, tu rządzą inne zasady niż w powieści czy grze.
Według Hissrich każda adaptacja wymaga zmian, by historia mogła działać w zupełnie innym medium:
Nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego z książek. Musimy wybierać wątki, które najlepiej budują opowieść i prowadzą bohaterów tam, gdzie powinni się znaleźć. To wymagało tworzenia nowego spoiwa, które łączy poszczególne historie w całość.
Na premierę piątego i zarazem finałowego sezonu Wiedźmina będziemy musieli poczekać prawdopodobnie do przyszłego roku.