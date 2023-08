Scenarzysta Wiedźmina nie zna książek. Fani żartują: "To nie ich wina, przeczytali złą książkę"

Jedna z osób wytłumaczyła scenarzyście, że ten się pomylił i przedstawiła dokładny opis z książki, zarówno w wersji oryginalnej, jak i anglojęzycznej.

Ale... Geralt nie nasikał do doniczki w tej scenie w książkach. Mówi, że inni mężczyźni po prostu wysikaliby się do pobliskiej doniczki, ale on miał skrupuły i wyszedł w poszukiwaniu miejsca odpowiedniego do sikania, które nie znajdowałoby się tuż obok śpiącego Yenn.