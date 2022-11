Tom Holland nie może pojawić się w uniwersum Spider-Mana od Sony. Zaskakujące warunki umowy z Marvelem

W 2019 roku zakończyła się pierwsza umowa podpisana przez Sony i Marvela, dzięki której Spider-Man mógł pojawić się w MCU. Po różnych komplikacjach studia po kilku tygodniach doszły do porozumienia, na mocy której została zawarta kolejna umowa, przedłużająca współpracę o kilka kolejnych występów Pajączka granego przez Toma Hollanda. To właśnie w tej umowie Marvel zapewnił sobie wyłączność na pojawienie się aktora w kinowych produkcjach, tym samym Holland nie może pojawić się w żadnym filmie z uniwersum Sony bez wyrażenia na to zgody Kevina Feige’a.

Marvel zablokował pojawienie się Toma Hollanda w Venomie

Według raportu scoopera Heavy Spoilers, który wcześniej ujawnił, że Marvel szykuje w szóstej części Avengers jeszcze większą bitwę, niż ta z armią Thanosa w Avengers: Koniec gry, Sony Pictures zgłosiło do Marvela chęć wykorzystania Spider-Mana Toma Hollanda w formie cameo w pierwszej części Venoma z 2018 roku. Studio zablokowało te plany, odmawiając Sony pojawienie się aktora w ich uniwersum.