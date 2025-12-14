Wonder Woman nie żyje. DC uśmierciło swoją bohaterkę po 84 latach, ale tylko na chwilę

Zaskakująca śmierć superbohaterki i to jeszcze z rąk tego złoczyńcy.

Świat DC Comics przeżywa właśnie jeden z najbardziej kontrowersyjnych momentów ostatnich lat. Po 84 latach obecności na kartach komiksów Wonder Woman ponosi śmierć, a jej los przesądza starcie, którego wynik ma prawo zszokować nawet długoletnich fanów uniwersum. Wonder Woman zginęła w starciu z Lobo w nowej serii komiksowej W pierwszej rundzie turnieju DC K.O., serii mającej wyłonić najgroźniejszego wojownika świata DC, dochodzi do bezpośredniego pojedynku między Dianą Prince a Lobo. Teoretycznie zestawienie wydaje się jednostronne. Amazonka, półbogini i ikona wydawnictwa mierzy się z kosmicznym antybohaterem, który przez lata funkcjonował raczej na obrzeżach panteonu największych herosów. Rzeczywistość okazuje się jednak brutalna i równie zaskakująca.

Lobo nie tylko dotrzymuje kroku Wonder Woman, ale w pierwszym starciu eliminuje ją w zaskakująco szybkim tempie. Bez dodatkowych wzmocnień, bez artefaktów i bez ukrytych warunków. Seria ciosów wystarcza, by Diana ginie na oczach czytelników, co natychmiast stawia pod znakiem zapytania dotychczasowy układ sił w uniwersum DC Comics. Nie jest to jednak definitywny koniec pojedynku.

Wonder Woman ostatecznie wraca do życia i kolejne rundy tylko pogłębiają skalę zaskoczenia. Bohaterka wraca do rywalizacji, ale tym razem ze wsparciem Wonder Girl, Donny Troy i Yary Flor, jednak nawet wtedy zwycięstwo nad Lobo okazuje się możliwe dopiero przy użyciu jego własnego motocykla i po odebraniu mu nieśmiertelności. To wyraźnie pokazuje, jak ogromną przewagę posiada Lobo w bezpośrednim starciu fizycznym. Dla fanów komiksów nie jest to jednak całkowicie oderwane od wcześniejszego kanonu. Lobo już wcześniej potrafił dorównać Supermanowi, co samo w sobie było znaczącym osiągnięciem. Zabicie Wonder Woman wyłącznie przy użyciu siły pięści przenosi go jednak do zupełnie nowej ligi i sprawia, że ranking najpotężniejszych postaci DC wymaga gruntownej przebudowy. Komiks DC K.O. Wonder Woman vs. Lobo #1 jest już dostępny w sprzedaży, a jego konsekwencje mogą na długo odbić się echem w całym uniwersum DC Comics. Lobo może jeszcze dodatkowo zyskać po premierze filmu Supergirl, który niedawno zyskał pierwszy zwiastun.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.