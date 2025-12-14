Minęło 11 lat od wprowadzenia przez Marvela nowej grupy superbohaterów. Zostali oni niemal całkowicie zignorowani w MCU

Wielu fanów wciąż domaga się nowej produkcji z tymi bohaterami.
Jedenaście lat temu w serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y. zaprezentowało jedne z najciekawszych postaci, jakie kiedykolwiek trafiły do telewizyjnego świata Marvela. Pomimo ich ogromnego potencjału i wieloletniego rozwijania wątków, MCU niemal całkowicie zignorowało ich istnienie.
Agenci T.A.R.C.Z.Y. – minęło jedenaście lat od wprowadzenia Inhumans
Przełomowym momentem był odcinek „What They Become” z 2014 roku, w którym ujawniono, że Skye to w rzeczywistości Daisy Johnson, znana w komiksach jako Quake. To właśnie wtedy serial wprowadził Inhumans, czyli rasę obdarzoną nadludzkimi zdolnościami, których geneza i społeczne konsekwencje stały się jednym z filarów fabuły kolejnych sezonów. Ukryta społeczność Afterlife, terrigen rozprzestrzeniający się w oceanach czy formacja Secret Warriors sprawiły, że Agenci T.A.R.C.Z.Y. zyskali własną, wyraźnie odrębną tożsamość od filmowych produkcji z MCU.
Z dzisiejszej perspektywy trudno nie odnieść wrażenia, że był to zmarnowany fundament pod znacznie większą ekspansję w MCU. Zamiast włączenia Inhumans do filmowego uniwersum, Marvel obrał inną drogę. Serial Inhumans z 2017 roku okazał się spektakularnym rozczarowaniem, zarówno pod względem odbioru krytyków, jak i zainteresowania widzów. Ten nieudany eksperyment sprawił, że studio na lata odsunęło się od całej koncepcji, jakby problemem byli sami bohaterowie, a nie sposób ich przedstawienia.
Pewnym sygnałem zmiany był dopiero powrót Black Bolta w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu, gdzie pojawił się w wersji z alternatywnej rzeczywistości. Choć był to jedynie epizod, pokazał, że Marvel nie zamknął definitywnie drzwi przed tą częścią mitologii.
W czasie gdy studio coraz wyraźniej przygotowuje grunt pod mutantów i nadejście X Men, Inhumans wciąż mogliby odegrać istotną rolę. Konflikt między dwiema różnymi gałęziami nadludzkiej ewolucji idealnie wpisuje się w tematy społeczne, które Marvel wielokrotnie wykorzystywał z sukcesem. To byłby kolejny ciekawy wątek do poruszenia w ramach MCU.
