Minęło 11 lat od wprowadzenia przez Marvela nowej grupy superbohaterów. Zostali oni niemal całkowicie zignorowani w MCU

Jedenaście lat temu w serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y. zaprezentowało jedne z najciekawszych postaci, jakie kiedykolwiek trafiły do telewizyjnego świata Marvela. Pomimo ich ogromnego potencjału i wieloletniego rozwijania wątków, MCU niemal całkowicie zignorowało ich istnienie.

Agenci T.A.R.C.Z.Y. – minęło jedenaście lat od wprowadzenia Inhumans

Przełomowym momentem był odcinek „What They Become” z 2014 roku, w którym ujawniono, że Skye to w rzeczywistości Daisy Johnson, znana w komiksach jako Quake. To właśnie wtedy serial wprowadził Inhumans, czyli rasę obdarzoną nadludzkimi zdolnościami, których geneza i społeczne konsekwencje stały się jednym z filarów fabuły kolejnych sezonów. Ukryta społeczność Afterlife, terrigen rozprzestrzeniający się w oceanach czy formacja Secret Warriors sprawiły, że Agenci T.A.R.C.Z.Y. zyskali własną, wyraźnie odrębną tożsamość od filmowych produkcji z MCU.