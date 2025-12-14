Zaloguj się lub Zarejestruj

Minęło 11 lat od wprowadzenia przez Marvela nowej grupy superbohaterów. Zostali oni niemal całkowicie zignorowani w MCU

Radosław Krajewski
2025/12/14 17:00
0
0

Wielu fanów wciąż domaga się nowej produkcji z tymi bohaterami.

Jedenaście lat temu w serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y. zaprezentowało jedne z najciekawszych postaci, jakie kiedykolwiek trafiły do telewizyjnego świata Marvela. Pomimo ich ogromnego potencjału i wieloletniego rozwijania wątków, MCU niemal całkowicie zignorowało ich istnienie.

Inhumans
Inhumans

Agenci T.A.R.C.Z.Y. – minęło jedenaście lat od wprowadzenia Inhumans

Przełomowym momentem był odcinek „What They Become” z 2014 roku, w którym ujawniono, że Skye to w rzeczywistości Daisy Johnson, znana w komiksach jako Quake. To właśnie wtedy serial wprowadził Inhumans, czyli rasę obdarzoną nadludzkimi zdolnościami, których geneza i społeczne konsekwencje stały się jednym z filarów fabuły kolejnych sezonów. Ukryta społeczność Afterlife, terrigen rozprzestrzeniający się w oceanach czy formacja Secret Warriors sprawiły, że Agenci T.A.R.C.Z.Y. zyskali własną, wyraźnie odrębną tożsamość od filmowych produkcji z MCU.

Z dzisiejszej perspektywy trudno nie odnieść wrażenia, że był to zmarnowany fundament pod znacznie większą ekspansję w MCU. Zamiast włączenia Inhumans do filmowego uniwersum, Marvel obrał inną drogę. Serial Inhumans z 2017 roku okazał się spektakularnym rozczarowaniem, zarówno pod względem odbioru krytyków, jak i zainteresowania widzów. Ten nieudany eksperyment sprawił, że studio na lata odsunęło się od całej koncepcji, jakby problemem byli sami bohaterowie, a nie sposób ich przedstawienia.

GramTV przedstawia:

Pewnym sygnałem zmiany był dopiero powrót Black Bolta w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu, gdzie pojawił się w wersji z alternatywnej rzeczywistości. Choć był to jedynie epizod, pokazał, że Marvel nie zamknął definitywnie drzwi przed tą częścią mitologii.

W czasie gdy studio coraz wyraźniej przygotowuje grunt pod mutantów i nadejście X Men, Inhumans wciąż mogliby odegrać istotną rolę. Konflikt między dwiema różnymi gałęziami nadludzkiej ewolucji idealnie wpisuje się w tematy społeczne, które Marvel wielokrotnie wykorzystywał z sukcesem. To byłby kolejny ciekawy wątek do poruszenia w ramach MCU.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/feature/11-years-ago-today-agents-of-shield-introduced-marvel-televisions-best-characters-but-the-mcu-has-ignored-them/

Tagi:

Popkultura
Marvel
serial
superbohaterowie
MCU
Marvel Studios
Inhumans
Agenci T.A.R.C.Z.Y.
Black Bolt
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112