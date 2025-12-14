Strażnicy Galaktyki mają nowego lidera. Duże zaskoczenie dla fanów

W ubiegłym tygodniu Marvel oficjalnie potwierdził nową nazwę, a także skład drużyny Strażników Galaktyki, którzy teraz funkcjonują jako Imperial Guardians. Wtedy też podawano, że w nowej serii komiksów liderką kosmicznej ekipy będzie Kapitan Marvel. Teraz wydawnictwo oficjalnie ujawniło, że kto inny będzie dowodził zespołem superbohaterów.

Imperial Guardians – Gamora liderką nowej drużyny Strażników Galaktyki

Ostatecznie liderką drużyny będzie Gamora. To dla tej bohaterki wielki moment i jako wieloletnia członkini Strażników Galaktyki, wreszcie otrzymała możliwość dowodzenia własnym zespołem. Gamora jest związana z drużyną od jej współczesnej wersji z 2008 roku i od początku była jednym z filarów zespołu. Teraz to ona ma utrzymać w ryzach wyjątkowo niebezpieczne i potężne grono postaci, wśród których znaleźli się zarówno ziemscy herosi, jak i kosmiczne legendy. Marvel podkreśla, że tylko ona ma wystarczającą determinację i doświadczenie, by zapanować nad tak wybuchową mieszanką charakterów.