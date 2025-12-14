Strażnicy Galaktyki mają nowego lidera. Duże zaskoczenie dla fanów

Imperial Guardians – Gamora liderką nowej drużyny Strażników Galaktyki
Ostatecznie liderką drużyny będzie Gamora. To dla tej bohaterki wielki moment i jako wieloletnia członkini Strażników Galaktyki, wreszcie otrzymała możliwość dowodzenia własnym zespołem. Gamora jest związana z drużyną od jej współczesnej wersji z 2008 roku i od początku była jednym z filarów zespołu. Teraz to ona ma utrzymać w ryzach wyjątkowo niebezpieczne i potężne grono postaci, wśród których znaleźli się zarówno ziemscy herosi, jak i kosmiczne legendy. Marvel podkreśla, że tylko ona ma wystarczającą determinację i doświadczenie, by zapanować nad tak wybuchową mieszanką charakterów.
Sytuacja Strażników diametralnie się jednak zmieniła. Po najnowszych wydarzeniach galaktyczny porządek został przedefiniowany, a dawne ideały zespołu nie są już tak oczywiste jak kiedyś. Star-Lord przestał być buntownikiem działającym na marginesie systemu, a pozostali weterani drużyny rozeszli się w różnych kierunkach. Gamora pozostaje ostatnim symbolem pierwotnej misji Strażników, czyli ochrony galaktyki przed kolejnymi katastrofami.
Gamora, Kaptain Marvel, Amadeus Cho, Darkhawk oraz Cosmic Ghost Rider. Pięcioro nieoczywistych agentów rekrutowanych przez Maksimusa z rasy Inhumans. Ich misja polega na ochronie kruchej równowagi Nowej Unii Galaktycznej za wszelką cenę, a porażka nie wchodzi w grę.
To operacja, której członkowie mają być jednorazowi, możliwi do wyparcia i pozbawieni oficjalnego wsparcia. Kim naprawdę jest Maksimus i jaką grę prowadzi? Dlaczego wielki admirał Kree zaatakował Halę? Co dzieje się w umyśle Darkhawka? I kto właściwie uznał, że Cosmic Ghost Rider nadaje się do pracy zespołowej? – czytamy w opisie fabuły Imperial Guardians.
Problem w tym, że nowa drużyna działa pod zwierzchnictwem wyjątkowo niepokojącej postaci. Strażnicy mają odpowiadać przed Maximus the Mad, który po wygnaniu z królewskiej rodziny Inhumans przedstawia się jako strażnik kosmicznego ładu. Już pierwsze informacje sugerują jednak, że jego motywacje są znacznie bardziej egoistyczne i niebezpieczne.
Dla Gamory to największe wyzwanie w całej karierze. Musi dowodzić jedną z najsilniejszych drużyn w historii Marvela, jednocześnie próbując skierować ją na drogę heroizmu mimo wpływu manipulacyjnego sojusznika. Jej decyzje mogą odbić się echem w całej galaktyce i wpłynąć na losy wielu bohaterów.
Pierwszy numer Imperial Guardians zadebiutuje 11 marca 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że będzie to początek nowego i znacznie mroczniejszego rozdziału w historii Strażników Galaktyki.
