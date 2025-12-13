Ciocia May jest oficjalnie silniejsza od Hulka w uniwersum Marvela. Jak to możliwe?

Zmienił się układ sił wśród superbohaterów.

Marvel potrafi zaskakiwać nawet najlepiej zaznajomionych z uniwersum czytelników, a najnowsze informacje o nadchodzącym numerze komiksu o Spider-Manie tylko to potwierdzają. W nadchodzącym zeszycie Radioactive Spider-Man #3 ujawniono, że cioca May w alternatywnej linii czasu Age of Revelation staje się istotą potężniejszą i odporniejszą na obrażenia niż sam Hulk. Radioactive Spider Man – komiks stworzył potężną wersję zmutowanej cioci May Trzeci numer miniserii, napisany przez Joe Kelly’ego i zilustrowany przez Keva Walkera, stanowi kulminację historii rozgrywającej się w mrocznej przyszłości Marvela. Age of Revelation to rozbudowany crossover wspierany przez kilkanaście krótkich serii, z których każda opowiada samodzielną historię, jednocześnie budując wspólną wizję świata po katastrofie.

W centrum Radioactive Spider Man znajduje się napromieniowany Peter Parker, który wraz z innymi pajęczymi bohaterami próbuje przetrwać w zdewastowanym Nowym Jorku. Największym zagrożeniem okazuje się jednak ktoś, kogo nikt nie spodziewałby się zobaczyć w tej roli. Jego własna ciotka. W przyszłości Age of Revelation tajemniczy wirus X wywołuje sztuczne mutacje u osób, które miały z nim kontakt. Dotyka to także May Parker, która przechodzi przerażającą transformację w potężną istotę. W zaprezentowanym fragmencie komiksu akcja cofa się o osiem lat, gdy Otto Octavius tłumaczy Peterowi skalę przemiany jego ciotki, określając ją jako byt silniejszy i bardziej odporny fizycznie niż Hulk.

Kulminacyjna forma mutantki, widoczna w zapowiedzi numeru, to groteskowa masa fioletowych macek i licznych oczu, która sieje spustoszenie na ulicach Nowego Jorku. Postawienie jej ponad Hulkiem pod względem siły sprawia, że szanse Spider-Mana nie wyglądają zbyt optymistycznie, zwłaszcza biorąc pod uwagę ponury ton całej linii fabularnej. Decyzja Marvela już teraz wywołuje mieszane reakcje fanów. Część czytelników traktuje ją jako efektowny sposób na podniesienie stawki w finałowym rozdziale serii, inni widzą w niej kolejny przykład rozmywania klasycznej hierarchii mocy w uniwersum. Ponieważ historia rozgrywa się w alternatywnej, możliwej przyszłości, zmiana nie ma trwałych konsekwencji dla głównego kanonu, ale i tak budzi emocje. Przypomnijmy, że Radioactive Spider Man #3 trafi do sprzedaży 17 grudnia 2025 roku.

