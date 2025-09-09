Zaloguj się lub Zarejestruj

Tokyo Game Show z mocnym akcentem. PC Gaming Show Tokyo Direct nadchodzi

Patrycja Pietrowska
2025/09/09 14:30
Potwierdzono obecność pierwszych wydawców.

PC Gaming Show Tokyo Direct, organizowane przez PC Gamer, zostało oficjalnie zapowiedziane na 28 września. Specjalne wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18:00 czasu polskiego. Event stanowić będzie element targów Tokyo Game Show, które potrwają od 25 do 28 września.

PC Gaming Show Tokyo Direct
PC Gaming Show Tokyo Direct

PC Gaming Show Tokyo Direct zapowiedziane. Znamy datę i pierwszych wydawców

Organizatorzy podkreślają, że głównym celem PC Gaming Show Tokyo Direct jest prezentacja nadchodzących tytułów przeznaczonych na PC. W programie zaplanowano liczne ekskluzywne zwiastuny oraz ważne ogłoszenia. Potwierdzono już udział takich studiów i wydawców jak Nightdive Studios, Devolver Digital oraz SEGA.

Oprócz zapowiedzi widzowie mogą spodziewać się również relacji bezpośrednio z hali wystawowej oraz wywiadów z twórcami gier. Warto przypomnieć, że na Tokyo Game Show pojawi się Capcom, Bandai Namco, Square Enix czy wspomniana już SEGA. Krążą również pogłoski o możliwej zapowiedzi kolejnej części Forza Horizon.

Przypomnijmy zatem raz jeszcze, że PC Gaming Show Tokyo Direct odbędzie 28 września 2025 roku. Wydarzenie wystartuje o godzinie 18:00 czasu polskiego i będzie możliwe do obejrzenia między innymi za pośrednictwem platform YouTube, Twitch czy Steam.

Źródło:https://gamingbolt.com/pc-gaming-show-tokyo-direct-announced-for-september-28th

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

