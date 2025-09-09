Tokyo Game Show z mocnym akcentem. PC Gaming Show Tokyo Direct nadchodzi

PC Gaming Show Tokyo Direct, organizowane przez PC Gamer, zostało oficjalnie zapowiedziane na 28 września. Specjalne wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18:00 czasu polskiego. Event stanowić będzie element targów Tokyo Game Show, które potrwają od 25 do 28 września.

PC Gaming Show Tokyo Direct zapowiedziane. Znamy datę i pierwszych wydawców

Organizatorzy podkreślają, że głównym celem PC Gaming Show Tokyo Direct jest prezentacja nadchodzących tytułów przeznaczonych na PC. W programie zaplanowano liczne ekskluzywne zwiastuny oraz ważne ogłoszenia. Potwierdzono już udział takich studiów i wydawców jak Nightdive Studios, Devolver Digital oraz SEGA.