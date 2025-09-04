Square Enix ujawnia line-up na Tokyo Game Show 2025. Dragon Quest i Final Fantasy na pierwszym planie

Square Enix oficjalnie zapowiedziało line-up na nadchodzące Tokyo Game Show 2025 . Impreza odbędzie się w Makuhari Messe w Chibie w Japonii od 25 do 28 września.

Final Fantasy, Dragon Quest i więcej. Square Enix zdradza, co pokaże na TGS 2025

Wśród prezentowanych tytułów znajdzie się Dragon Quest I & II HD-2D Remake dostępny na konsole PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Switch oraz PC. Odwiedzający przetestują dema obu części i otrzymają pamiątkową puszkę napoju Boss Quest. Co więcej, przygotowano specjalną strefę zdjęciową. Uczestnicy targów mogą również liczyć na Dragon Quest III HD-2D Remake i Dragon Quest X Online.

Seria Final Fantasy także będzie miała silną reprezentację. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, z premierą zaplanowaną na 30 września 2025 roku, będzie dostępny do przetestowania przed debiutem na PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Switch i PC. Uczestnicy, którzy wypróbują demo, otrzymają oryginalną naklejkę, a także skorzystają ze strefy zdjęciowej przenoszącej ich w świat gry. Nie zabraknie też Final Fantasy XIV Online.