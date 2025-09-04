Zaloguj się lub Zarejestruj

Square Enix ujawnia line-up na Tokyo Game Show 2025. Dragon Quest i Final Fantasy na pierwszym planie

Patrycja Pietrowska
2025/09/04 14:30
Znamy line-up Square Enix na Tokyo Game Show 2025.

Square Enix oficjalnie zapowiedziało line-up na nadchodzące Tokyo Game Show 2025. Impreza odbędzie się w Makuhari Messe w Chibie w Japonii od 25 do 28 września.

Square Enix – Tokyo Game Show 2025
Final Fantasy, Dragon Quest i więcej. Square Enix zdradza, co pokaże na TGS 2025

Wśród prezentowanych tytułów znajdzie się Dragon Quest I & II HD-2D Remake dostępny na konsole PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Switch oraz PC. Odwiedzający przetestują dema obu części i otrzymają pamiątkową puszkę napoju Boss Quest. Co więcej, przygotowano specjalną strefę zdjęciową. Uczestnicy targów mogą również liczyć na Dragon Quest III HD-2D Remake i Dragon Quest X Online.

Seria Final Fantasy także będzie miała silną reprezentację. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, z premierą zaplanowaną na 30 września 2025 roku, będzie dostępny do przetestowania przed debiutem na PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Switch i PC. Uczestnicy, którzy wypróbują demo, otrzymają oryginalną naklejkę, a także skorzystają ze strefy zdjęciowej przenoszącej ich w świat gry. Nie zabraknie też Final Fantasy XIV Online.

Final Fantasy VII Remake Intergrade umożliwi przetestowanie dema i zdobycie specjalnego etui na karty. Wśród innych zapowiedzianych gier znajdą się The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC), oferująca debiutanckie demo na Switch 2 i specjalną naklejkę. Fanów RPG ucieszy obecność Octopath Traveler 0, którego premiera nastąpi 4 grudnia 2025 roku. Będzie także możliwość wypróbowania zawartości drugiej zamkniętej bety KILLER INN.

Nie zabraknie też wydarzeń scenicznych z transmisjami. Wszystkie szczegóły dostępne są w tym miejscu.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/09/square-enix-announces-tgs-2025-lineup-schedule

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 14:41

Czy tylko mi się wydaje że oni już nawet nie udają i robią prawie same remake-i?




