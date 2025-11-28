Z magii do klasycznej siły ognia. Benedict Cumberbatch został ambasadorem Operacji Świątecznych w World of Tanks

Okres świąteczny ponownie nie ominie World of Tanks i raz jeszcze przyniesie ze sobą wiele nagród dla graczy. W tym roku twórcy popularnej gry postanowili połączyć siły z... Doctorem Strangem. Brytyjski aktor Benedict Cumberbatch, objął rolę oficjalnego ambasadora Operacji Świątecznych 2026 w World of Tanks. Jak wszyscy dobrze wiemy, Benedict Cumberbatch znany jest ze swojej charyzmy i nieszablonowych rozwiązań, dlatego jego celem jest dostarczyć w graczom nowy rodzaj przywództwa oparty na opanowaniu, przemyślanej strategii i mądrym kierowaniu działaniami na froncie.

Benedict Cumberbatch dołącza do World of Tanks

Wydarzenie “Operacje Świąteczne 2026” wystartuje już 5 grudnia 2025 i potrwa do 12 stycznia kolejnego roku. Na graczy czeka zimowa przygoda pełna tematycznych misji, cennych nagród oraz świątecznych atrakcji. W garażu czołgistów powita sam Benedict Cumberbatch, który przygotował dla nich specjalne zadania, pomagając stworzyć wyjątkowy klimat wydarzenia. W trakcie Operacji będzie można zdobyć unikatowe nagrody powiązane z ambasadorem, w tym samego Cumberbatcha jako dowódcę czołgu, wyposażonego w oryginalne kwestie dialogowe.