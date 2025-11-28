Zaloguj się lub Zarejestruj

Z magii do klasycznej siły ognia. Benedict Cumberbatch został ambasadorem Operacji Świątecznych w World of Tanks

2025/11/28 11:00
Benedict Cumberbatch będzie dowodził w najbliższych Operacjach Świątecznych w World of Tanks.

Okres świąteczny ponownie nie ominie World of Tanks i raz jeszcze przyniesie ze sobą wiele nagród dla graczy. W tym roku twórcy popularnej gry postanowili połączyć siły z... Doctorem Strangem. Brytyjski aktor Benedict Cumberbatch, objął rolę oficjalnego ambasadora Operacji Świątecznych 2026 w World of Tanks. Jak wszyscy dobrze wiemy, Benedict Cumberbatch znany jest ze swojej charyzmy i nieszablonowych rozwiązań, dlatego jego celem jest dostarczyć w graczom nowy rodzaj przywództwa oparty na opanowaniu, przemyślanej strategii i mądrym kierowaniu działaniami na froncie.

Benedict Cumberbatch x World of Tanks
Benedict Cumberbatch x World of Tanks

Benedict Cumberbatch dołącza do World of Tanks

Wydarzenie “Operacje Świąteczne 2026” wystartuje już 5 grudnia 2025 i potrwa do 12 stycznia kolejnego roku. Na graczy czeka zimowa przygoda pełna tematycznych misji, cennych nagród oraz świątecznych atrakcji. W garażu czołgistów powita sam Benedict Cumberbatch, który przygotował dla nich specjalne zadania, pomagając stworzyć wyjątkowy klimat wydarzenia. W trakcie Operacji będzie można zdobyć unikatowe nagrody powiązane z ambasadorem, w tym samego Cumberbatcha jako dowódcę czołgu, wyposażonego w oryginalne kwestie dialogowe.

Benedict Cumberbatch skomentował dołączenie do World of Tanks:

Jestem zachwycony mogąc być częścią tegorocznych Operacji Świątecznych w World of Tanks. To tytuł, który stawia na strategię, grę zespołową i planowanie kilka kroków naprzód. Współpraca z zespołem gry była czystą przyjemnością, a jej efektem jest coś zupełnie nowego, oczywiście wypełnionego świąteczną aurą. Życzę wszystkim graczom wspaniałych świąt.

GramTV przedstawia:

Oprócz atrakcji w grze, World of Tanks kontynuuje tradycję tworzenia oryginalnych filmów krótkometrażowych z okazji Operacji Świątecznych. Tegoroczny materiał opowiada historię Sebastiana, czyli cichego pracownika biurowego, który nie potrafi zdobyć się na rozmowę ze swoją sympatią Sarą, a z pomocą przychodzi mu nie kto inny jak Benedict Cumberbatchm, oczywiście jako nieco ekscentryczny, dowcipny terapeuta. Dzięki serii sprytnych, choć nietypowych ćwiczeń pomaga Sebastianowi przełamać nieśmiałość. W efekcie tego powstaje ciepła, humorystyczna i delikatnie surrealistyczna opowieść o odwadze, bliskości i wspólnej pasji do World of Tanks. Zobaczcie z resztą sami:

