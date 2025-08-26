Bandai Namco szykuje się na Tokyo Game Show 2025. Firma szykuje mocny line-up

Bandai Namco Entertainment ogłosiło swój wstępny skład gier na nadchodzące Tokyo Game Show 2025, które odbędzie się w Makuhari Messe w Chiba w Japonii w dniach od 25 do 28 września. Firma ujawniła, co czeka graczy podczas wydarzenia. Wcześniej poznaliśmy line-up Capcomu, a także Sony.

Bandai Namco na TGS 2025

Na głównym stoisku Bandai Namco odwiedzający przetestują m.in. Digimon Story: Time Stranger oraz Once Upon a KATAMARI na PS5, Xbox Series i PC, z gadżetami i kampaniami przedsprzedażowymi. Szczególną uwagę zwraca Little Nightmares III, które będzie dostępne w wersji demonstracyjnej nie tylko na wymienione platformy, ale również na Nintendo Switch 2, a także PS4, Xbox One i pierwszego Switcha. Prezentowane będzie też Code Vein II na PS5, Xbox Series i PC.