Bandai Namco szykuje się na Tokyo Game Show 2025. Firma szykuje mocny line-up

Patrycja Pietrowska
2025/08/26 13:00
Bandai Namco potwierdza mocne tytuły na TGS 2025.

Bandai Namco Entertainment ogłosiło swój wstępny skład gier na nadchodzące Tokyo Game Show 2025, które odbędzie się w Makuhari Messe w Chiba w Japonii w dniach od 25 do 28 września. Firma ujawniła, co czeka graczy podczas wydarzenia. Wcześniej poznaliśmy line-up Capcomu, a także Sony.

Bandai Namco na TGS 2025

Na głównym stoisku Bandai Namco odwiedzający przetestują m.in. Digimon Story: Time Stranger oraz Once Upon a KATAMARI na PS5, Xbox Series i PC, z gadżetami i kampaniami przedsprzedażowymi. Szczególną uwagę zwraca Little Nightmares III, które będzie dostępne w wersji demonstracyjnej nie tylko na wymienione platformy, ale również na Nintendo Switch 2, a także PS4, Xbox One i pierwszego Switcha. Prezentowane będzie też Code Vein II na PS5, Xbox Series i PC.

W strefie Family Game Park Bandai Namco zaoferuje grę Everybody’s Golf: Hot Shots na PS5, Switch i PC. Pojawi się tam również Tamagotchi Plaza – Nintendo Switch 2 Edition, dostępny na nowej platformie Nintendo.

Bandai Namco planuje też program online o mobilnej aplikacji Jump+ Jumble Rush.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/08/bandai-namco-announces-tgs-2025-lineup

Tagi:

News
Bandai Namco
targi gier
Tokyo Game Show
event
TGS
branża gier
branża growa
Tokyo Game Show 2025
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

