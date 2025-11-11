Nadchodzi wielki dzień dla fanów Mario. Nintendo zaprasza na specjalny Direct

Nintendo oficjalnie zapowiedziało nową prezentację Nintendo Direct, która odbędzie się w listopadzie 2025 roku. Wydarzenie to skupi się w całości na nadchodzącej produkcji filmowej The Super Mario Galaxy Movie. Nowy obraz ma zadebiutować w kinach w kwietniu 2026 roku.
Nintendo zaprasza na specjalny Direct poświęcony filmowi The Super Mario Galaxy Movie
Prezentacja, której zapowiedź ukazała się za pośrednictwem mediów społecznościowych, została zaplanowana na środę, 12 listopada. Transmisja odbędzie się o godzinie 15:00 czasu polskiego.
Najważniejszym punktem programu będzie światowa premiera oficjalnego trailera filmu. Wcześniej Nintendo udostępniło jedynie krótki zwiastun ujawniający tytuł. Podkreślono jednak, że Nintendo Direct poświęcone filmowi nie będzie zawierać informacji związanych z grami.
Nowa produkcja zatytułowana The Super Mario Galaxy Movie wyraźnie odwołuje się do kultowej gry Nintendo Super Mario Galaxy z 2007 roku, wydanej na konsolę Wii. W anglojęzycznej obsadzie głosowej znaleźli się m.in. Chris Pratt jako Mario, Anya Taylor-Joy w roli księżniczki Peach, Charlie Day jako Luigi, Jack Black jako Bowser oraz Keegan-Michael Key jako Toad.
