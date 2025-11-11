Nadchodzi wielki dzień dla fanów Mario. Nintendo zaprasza na specjalny Direct

Nintendo oficjalnie zapowiedziało nową prezentację Nintendo Direct, która odbędzie się w listopadzie 2025 roku. Wydarzenie to skupi się w całości na nadchodzącej produkcji filmowej The Super Mario Galaxy Movie. Nowy obraz ma zadebiutować w kinach w kwietniu 2026 roku.

Nintendo zaprasza na specjalny Direct poświęcony filmowi The Super Mario Galaxy Movie

Prezentacja, której zapowiedź ukazała się za pośrednictwem mediów społecznościowych, została zaplanowana na środę, 12 listopada. Transmisja odbędzie się o godzinie 15:00 czasu polskiego.