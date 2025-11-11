Zaloguj się lub Zarejestruj

Nadchodzi wielki dzień dla fanów Mario. Nintendo zaprasza na specjalny Direct

Patrycja Pietrowska
2025/11/11 12:30
0
0

Miłośnicy Mario mogą już zacierać ręce.

Nintendo oficjalnie zapowiedziało nową prezentację Nintendo Direct, która odbędzie się w listopadzie 2025 roku. Wydarzenie to skupi się w całości na nadchodzącej produkcji filmowej The Super Mario Galaxy Movie. Nowy obraz ma zadebiutować w kinach w kwietniu 2026 roku.

The Super Mario Galaxy Movie
The Super Mario Galaxy Movie

Nintendo zaprasza na specjalny Direct poświęcony filmowi The Super Mario Galaxy Movie

Prezentacja, której zapowiedź ukazała się za pośrednictwem mediów społecznościowych, została zaplanowana na środę, 12 listopada. Transmisja odbędzie się o godzinie 15:00 czasu polskiego.

Najważniejszym punktem programu będzie światowa premiera oficjalnego trailera filmu. Wcześniej Nintendo udostępniło jedynie krótki zwiastun ujawniający tytuł. Podkreślono jednak, że Nintendo Direct poświęcone filmowi nie będzie zawierać informacji związanych z grami.

Nowa produkcja zatytułowana The Super Mario Galaxy Movie wyraźnie odwołuje się do kultowej gry Nintendo Super Mario Galaxy z 2007 roku, wydanej na konsolę Wii. W anglojęzycznej obsadzie głosowej znaleźli się m.in. Chris Pratt jako Mario, Anya Taylor-Joy w roli księżniczki Peach, Charlie Day jako Luigi, Jack Black jako Bowser oraz Keegan-Michael Key jako Toad.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Nie udało się wczytać ramki mediów.

Źródło:https://gamerant.com/nintendo-direct-november-2025-super-mario-galaxy-movie-trailer/

Tagi:

News
trailer
Nintendo
film
pokaz
prezentacja
Mario
Nintendo Direct
transmisja
The Super Mario Galaxy Movie
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112