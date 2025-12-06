GTA 4 i Max Payne w jednym? Nowa gra na Steam przypomina te dwie hitowe produkcje

Podczas PC Gaming Show zaprezentowano grę Samson, które może budzić skojarzenia z kultowym GTA 4 i Max Payne.

Studio Liquid Swords zaprezentowało pierwszy zwiastun swojej debiutanckiej gry Samson podczas PC Gaming Show i od razu pojawiły się porównania do połączenia GTA 4 z Maxem Paynem. Wciąż nie wiadomo o grze zbyt wiele, ale po pierwszej zapowiedzi i renomie twórców wygląda na to, że gracze mogą szykować się na coś wyjątkowego. W czasie gdy fani wciąż czekają na nowe odsłony znanych serii, Samson może okazać się idealnym wypełniaczem tego długiego oczekiwania. Zapowiedziano grę Samson Prace nad grą zaczęły się dużo wcześniej, niż mogłoby się wydawać. Wieści o tym, że Cristofer Sundberg, twórca serii Just Cause, zakłada nowe studio pod nazwą Liquid Swords, pojawiły się już w 2020 roku, czyli rok po jego odejściu z Avalanche Studios, którego był współzałożycielem. Od tamtej pory studio co jakiś czas droczyło się z fanami, zapowiadając swoją pierwszą produkcję, ale bez szczegółów. Teraz gracze wreszcie dostali konkretny materiał i fani klasycznych gier o przestępczym półświatku mogą mieć powody do ekscytacji.

Podczas PC Gaming Show, które odbyło się 4 grudnia 2025 roku, Liquid Swords ujawniło pierwszy zwiastun gry Samson, od razu przywodzący na myśl GTA 4 dzięki mrocznemu klimatu miasta inspirowanego Nowym Jorkiem i dynamicznym pościgom samochodowym. W krótkim, minutowym materiale widać kilka efektownych dachowań oraz spektakularny skok samochodu przez mur, więc inspiracja serią Grand Theft Auto jest dość wyraźna. Jeśli pokazane fragmenty oddają ducha pełnej wersji, Samson może stać się solidnym tytułem na Steam dla graczy czekających na GTA 6, które po kolejnym opóźnieniu ma pojawić się dopiero w listopadzie 2026. Samson wzbudza skojarzenia nie tylko z GTA. Motyw twardego, starzejącego się bohatera walczącego z przestępczym półświatkiem natychmiast przywodzi na myśl serię Max Payne. Choć powstają nowe wersje dwóch pierwszych odsłon, od premiery Max Payne 3 minęło już 13 lat, więc Samson może wypełnić lukę po tej kultowej trylogii. Gra zaoferuje otwarty świat oraz rozbudowany system walki, który zapowiada się na wymagający i satysfakcjonujący.

GramTV przedstawia:

Za Samson odpowiada ekipa, która ma na koncie jedne z najbardziej uznanych tytułów akcji. Gry z serii Just Cause uchodzą za jedne z najlepszych “odstresowywaczy”, a w Liquid Swords pracują również byli twórcy z Avalanche Studios i Rockstar. Mimo że studio przeszło w 2025 roku przez redukcję etatów, zespół wciąż ma imponujące doświadczenie, co tylko podnosi oczekiwania wobec jego debiutanckiej produkcji. Samson nie ma jeszcze dokładnej daty premiery, ale twórcy celują w początek 2026 roku. Na ten moment potwierdzono wyłącznie premierę na PC (Steam). Liquid Swords nie ogłosiło jeszcze wersji konsolowych, ale też ich nie wykluczyło. Debiutanckie produkcje często trafiają najpierw na Steam, a dopiero potem na konsole, więc gracze Xbox, PlayStation czy Nintendo Switch powinni wypatrywać dalszych informacji. Gra ma kosztować 25 dolarów, co może być miłą odmianą w czasach rosnących cen gier i sprzętu.