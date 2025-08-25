Capcom odsłania karty. Firma ujawnia line-up na Tokyo Game Show 2025

Capcom oficjalnie ogłosił swój skład na Tokyo Game Show 2025 oraz harmonogram wydarzeń. Już teraz fani gier mogą zapoznać się z listą tytułów, które zostaną zaprezentowane podczas wydarzenia, odbywającego się w dniach od 25 do 28 września w Japonii.

Gracze konsolowi i pecetowi mogą spodziewać się takich tytułów jak Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection dostępny na PS5, Xbox Series, Switch 2 oraz PC. N ie zabraknie Monster Hunter Wilds, Resident Evil Requiem, a także Onimusha: Way of the Sword.

Fani bijatyk mogą spodziewać się Street Fighter 6. Capcom szykuje również pokaz gry Pragmata. Nie zapominając o graczach mobilnych, firma przygotowuje Monster Hunter Outlanders oraz Resident Evil: Survival Unit.

Oprócz prezentacji gier na stoiskach targowych Capcom zaplanował również specjalne wydarzenie online. 24 września, tuż przed oficjalnym otwarciem targów, odbędzie się Tokyo Game Show 2025 Capcom Online Special Program. Ten wcześniej nagrany stream, emitowany o godzinie 16:00 czasu polskiego, ma dostarczyć najnowszych wieści od Capcom w ramach TGS Online.

