Forza Horizon 6 na horyzoncie? Tokyo Game Show 2025 może przynieść wielką zapowiedź

Entuzjaści gier wyścigowych mają powody do radości. Według doniesień Forza Horizon 6 zostanie oficjalnie zaprezentowana podczas Tokyo Game Show 2025. Informacja ta, początkowo ujawniona przez Windows Central, powołującego się na dokumentację od insiderów, sugeruje, że szczegóły gry poznamy już w przyszłym miesiącu.
Forza Horizon 6 może zostać ujawniona w Tokio
Windows Central podkreśla, iż dokumenty te „mocno sugerują” ogłoszenie podczas corocznej japońskiej konferencji gier, która rozpoczyna się pod koniec września. Doniesienia te zostały potwierdzone przez znanego w branży informatora Nate'a The Hate'a, co umacnia spekulacje dotyczące terminu ujawnienia.
W tle tych rewelacji pojawiają się także spekulacje dotyczące potencjalnej lokalizacji, w której osadzona zostanie akcja nowej gry. Niedawno pojawiły się plotki, jakoby Forza Horizon 6 miała być osadzona w Japonii. Prezentacja w Tokio nabierałaby sensu, gdyby niedawny przeciek o miejscu akcji okazał się prawdziwy.
Tokyo Game Show 2025 odbędzie się w dniach od 25 do 28 września, co oznacza, że fani potencjalnie wkrótce mogą otrzymać potwierdzenie tych doniesień. Nie pozostaje nic innego, jak cierpliwie oczekiwać na oficjalne wieści.
