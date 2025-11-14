Zaloguj się lub Zarejestruj

BEST Hacking League wraca w 2025 roku. Studenci znów zmierzą się w 24-godzinnym hackathonie

Patronat medialny
2025/11/14 11:00
0
0

Hack for The Planet – ekologiczne innowacje w centrum tegorocznej edycji

Best Hacking League
Best Hacking League

Coroczny hackathon BEST Hacking League powraca z jedenastą edycją, która ponownie połączy studentów z całej Polski. Wydarzenie odbędzie się 29–30 listopada 2025 roku w warszawskiej akademii programowania 42 Warsaw.

BEST Hacking League – informacje o tegorocznej edycji

W tym roku uczestnicy zmierzą się z zadaniami inspirowanymi ekologicznymi wyzwaniami i zielonymi technologiami. Organizatorzy stawiają na hasło „Hack for The Planet”, zachęcając do tworzenia projektów, które łączą technologię z troską o środowisko. W rywalizacji weźmie udział ponad 120 studentów, których prace zostaną ocenione w trzech kategoriach:

  • AI projekty oparte na sztucznej inteligencji, agentach AI czy modelach uczenia maszynowego
  • SOFTWARE – tworzenie innowacyjnych aplikacji
  • HARDWARE – budowa i zaprogramowanie prototypu urządzenia

Wydarzenie ma charakter stacjonarny, a udział w nim mogą wziąć studenci z całej Polski. Organizatorzy podkreślają, że nie są wymagane „supermoce” – liczą się przede wszystkim pomysł i chęci. Uczestnicy mogą zgłaszać się zespołowo lub indywidualnie.

W tegorocznej edycji imprezy najlepsi uczestnicy trzech kategorii zgarną m.in. nagrody marki HAVIT, a są nimi:

  • Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth Havit H668BT (czarne)
  • Powerbank Havit PB91 20000 mAh (czarny)

GramTV przedstawia:

Organizatorem hackathonu jest Stowarzyszenie Studentów BEST Warsaw – część międzynarodowej organizacji zrzeszającej studentów z 83 uczelni technicznych w 29 krajach Europy. Jak co roku inicjatywa ma wspierać rozwój umiejętności młodych inżynierów i tworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń. Od ponad 35 lat realizują różnorodne projekty, które rozwijają i kształtują nowe umiejętności studentów. Ich celem jest tworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy, doświadczeń i kultury w międzynarodowym środowisku akademickim.

Zgłoszenia na hackathon są już otwarte, a liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zachęcają do szybkiej rejestracji i dołączenia do wydarzenia, które łączy naukę, rywalizację i rozwój technologii przyszłości.

Więcej szczegółów na temat wydarzenia BEST Hacking League znajdziecie na stronie internetowej!

Tagi:

News
gram.pl
wydarzenie
patronat medialny
event
Polska
Gram.pl
informacja prasowa
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112