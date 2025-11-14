BEST Hacking League wraca w 2025 roku. Studenci znów zmierzą się w 24-godzinnym hackathonie

Patronat medialny 0 0

Hack for The Planet – ekologiczne innowacje w centrum tegorocznej edycji

Coroczny hackathon BEST Hacking League powraca z jedenastą edycją, która ponownie połączy studentów z całej Polski. Wydarzenie odbędzie się 29–30 listopada 2025 roku w warszawskiej akademii programowania 42 Warsaw. BEST Hacking League – informacje o tegorocznej edycji W tym roku uczestnicy zmierzą się z zadaniami inspirowanymi ekologicznymi wyzwaniami i zielonymi technologiami. Organizatorzy stawiają na hasło „Hack for The Planet”, zachęcając do tworzenia projektów, które łączą technologię z troską o środowisko. W rywalizacji weźmie udział ponad 120 studentów, których prace zostaną ocenione w trzech kategoriach: AI – projekty oparte na sztucznej inteligencji, agentach AI czy modelach uczenia maszynowego

SOFTWARE – tworzenie innowacyjnych aplikacji

HARDWARE – budowa i zaprogramowanie prototypu urz ądzenia

Wydarzenie ma charakter stacjonarny, a udział w nim mogą wziąć studenci z całej Polski. Organizatorzy podkreślają, że nie są wymagane „supermoce” – liczą się przede wszystkim pomysł i chęci. Uczestnicy mogą zgłaszać się zespołowo lub indywidualnie. W tegorocznej edycji imprezy najlepsi uczestnicy trzech kategorii zgarną m.in. nagrody marki HAVIT, a są nimi: Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth Havit H668BT (czarne)

Powerbank Havit PB91 20000 mAh (czarny)

GramTV przedstawia:

Organizatorem hackathonu jest Stowarzyszenie Studentów BEST Warsaw – część międzynarodowej organizacji zrzeszającej studentów z 83 uczelni technicznych w 29 krajach Europy. Jak co roku inicjatywa ma wspierać rozwój umiejętności młodych inżynierów i tworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń. Od ponad 35 lat realizują różnorodne projekty, które rozwijają i kształtują nowe umiejętności studentów. Ich celem jest tworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy, doświadczeń i kultury w międzynarodowym środowisku akademickim. Zgłoszenia na hackathon są już otwarte, a liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zachęcają do szybkiej rejestracji i dołączenia do wydarzenia, które łączy naukę, rywalizację i rozwój technologii przyszłości. Więcej szczegółów na temat wydarzenia BEST Hacking League znajdziecie na stronie internetowej!