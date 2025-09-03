Zaloguj się lub Zarejestruj

To pewne – Stellar Blade 2 powstaje. Twórcy spodziewają się jeszcze większego sukcesu

Patrycja Pietrowska
2025/09/03 09:20
0
0

Shift Up ponownie potwierdza kontynuację.

Pojawiły się świetne wieści dla miłośników Stellar Blade. Shift Up, studio odpowiedzialne za tytuł, potwierdziło prace nad kontynuacją. Produkcja, która zadebiutowała w 2024 roku, podbiła serca graczy.

Stellar Blade 2
Stellar Blade 2

Stellar Blade 2 oficjalnie w produkcji

Stellar Blade spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy. Początkowo wydany jako tytuł ekskluzywny dla PlayStation 5, trafił również na Steam, gdzie zgromadził w najgorętszym momencie aż 192 tysiące użytkowników platformy.

Potwierdzenie kontynuacji nastąpiło w ramach ostatniej aktualizacji finansowej opublikowanej przez Shift Up. Fragment raportu finansowego, przetłumaczony i udostępniony przez Genki_JPN na platformie X, jasno wskazuje na działania:

Aktywnie pracujemy nad rozwojem marki „Stellar Blade” i obecnie tworzymy kontynuację tej gry.

Sequel odziedziczy dynamiczny charakter akcji znany z oryginalnego „Stellar Blade”, jednocześnie wprowadzając rozszerzoną wizję świata i ulepszoną rozgrywkę, co dodatkowo umocni jej pozycję jako rozpoznawalnej marki. Spodziewamy się, że odniesie on jeszcze większy sukces niż pierwowzór.

GramTV przedstawia:

Według wcześniejszych informacji, premiera sequela Stellar Blade planowana jest do 2027 roku. Dodatkowo Shift Up ma rozważać możliwość stworzenia portu pierwszej części na konsolę Nintendo Switch 2.

Na koniec przypomnijmy, że Stellar Blade zadebiutowało 26 kwietnia 2024 roku. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Stellar Blade - NieR: Automata w sosie z soulslike.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://insider-gaming.com/stellar-blade-sequel-in-development-now/

Tagi:

News
gra akcji
sequel
kontynuacja
Stellar Blade
Shift Up
Stellar Blade 2
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112