To pewne – Stellar Blade 2 powstaje. Twórcy spodziewają się jeszcze większego sukcesu

Pojawiły się świetne wieści dla miłośników Stellar Blade. Shift Up, studio odpowiedzialne za tytuł, potwierdziło prace nad kontynuacją. Produkcja, która zadebiutowała w 2024 roku, podbiła serca graczy.
Stellar Blade 2 oficjalnie w produkcji
Stellar Blade spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy. Początkowo wydany jako tytuł ekskluzywny dla PlayStation 5, trafił również na Steam, gdzie zgromadził w najgorętszym momencie aż 192 tysiące użytkowników platformy.
Potwierdzenie kontynuacji nastąpiło w ramach ostatniej aktualizacji finansowej opublikowanej przez Shift Up. Fragment raportu finansowego, przetłumaczony i udostępniony przez Genki_JPN na platformie X, jasno wskazuje na działania:
Aktywnie pracujemy nad rozwojem marki „Stellar Blade” i obecnie tworzymy kontynuację tej gry.
Sequel odziedziczy dynamiczny charakter akcji znany z oryginalnego „Stellar Blade”, jednocześnie wprowadzając rozszerzoną wizję świata i ulepszoną rozgrywkę, co dodatkowo umocni jej pozycję jako rozpoznawalnej marki. Spodziewamy się, że odniesie on jeszcze większy sukces niż pierwowzór.
