To pewne – Stellar Blade 2 powstaje. Twórcy spodziewają się jeszcze większego sukcesu

Pojawiły się świetne wieści dla miłośników Stellar Blade. Shift Up, studio odpowiedzialne za tytuł, potwierdziło prace nad kontynuacją. Produkcja, która zadebiutowała w 2024 roku, podbiła serca graczy.

Stellar Blade 2 oficjalnie w produkcji

Stellar Blade spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy. Początkowo wydany jako tytuł ekskluzywny dla PlayStation 5, trafił również na Steam, gdzie zgromadził w najgorętszym momencie aż 192 tysiące użytkowników platformy.