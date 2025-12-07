Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyciekła skasowana gra na PlayStation 5. Project Draconis był odpowiedzią Sony na Gears of War?

Radosław Krajewski
2025/12/07 12:40
Do sieci trafiło długie nagranie z anulowanej trzecioosobowej gry na konsole PlayStation.

W sieci pojawił się obszerny fragment rozgrywki z Project Draconis. To kooperacyjna gra akcji z perspektywą z trzeciej osoby, nad którą pracowało już nieistniejące studio Deviation Games. Materiał udostępnił znany leaker Dusk Golem. Zdradził, że dysponował ponad godziną nagrań, jednak ujawnił jedynie krótszy fragment, ponieważ projekt został ostatecznie porzucony i nie ma szans na jego odrodzenie. Decyzja o publikacji zapadła dopiero po potwierdzeniu definitywnego zamknięcia studia odpowiedzialnego za tę produkcję.

Project Draconis

Project Draconis – tak wyglądała skasowana gra Deviation Games, która powstawała na PS5 i PC

Dusk Golem wyjaśnił, że wewnętrzny projekt był kojarzony przez część branży z nazwą Ooze. Określenie to miało wynikać z charakterystycznej stylistyki przeciwników i jednocześnie służyć za nazwę kodową dla właściwego tytułu. Podkreślił, że ujawnione nagrania powstały prawie cztery lata temu i nie mają żadnego związku z obecnymi działaniami deweloperów, którzy po zamknięciu Deviation Games przenieśli się do zespołu Dark Outlaw. Według leakera materiał należy traktować wyłącznie jako ciekawostkę pokazującą kierunek, w jakim zmierzała wizja twórców.

Opublikowane ujęcia zostały podzielone na dwa fragmenty i prezentują wczesne stadium produkcji na silniku Unreal Engine 5. Widać na nich bohatera wyposażonego w zaawansowany technologicznie pancerz, przemierzającego lokacje opanowane przez obcą organiczną substancję. Całość wygląda podobnie do rozwijanej przez Microsoft serii Gears of War. Poprzednie doniesienia wskazywały, że Project Draconis miał skupiać się na fabularnej kooperacji przeznaczonej na PlayStation 5 oraz PC. Projekt rozwijano przez kilka lat ze wsparciem Sony, choć nigdy nie został oficjalnie ogłoszony i zaprezentowany.

GramTV przedstawia:

Zamknięcie Deviation Games w marcu 2024 oznaczało definitywny koniec prac nad Project Draconis. Część koncepcji mogła posłużyć jako inspiracja przy nowych przedsięwzięciach byłych pracowników, jednak ujawniony materiał nie reprezentuje żadnej prowadzonej obecnie produkcji.

Źródło:https://twistedvoxel.com/new-footage-surfaces-of-canceled-playstation-co-op-title-project-draconis/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

