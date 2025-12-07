Wyciekła skasowana gra na PlayStation 5. Project Draconis był odpowiedzią Sony na Gears of War?

W sieci pojawił się obszerny fragment rozgrywki z Project Draconis. To kooperacyjna gra akcji z perspektywą z trzeciej osoby, nad którą pracowało już nieistniejące studio Deviation Games. Materiał udostępnił znany leaker Dusk Golem. Zdradził, że dysponował ponad godziną nagrań, jednak ujawnił jedynie krótszy fragment, ponieważ projekt został ostatecznie porzucony i nie ma szans na jego odrodzenie. Decyzja o publikacji zapadła dopiero po potwierdzeniu definitywnego zamknięcia studia odpowiedzialnego za tę produkcję.

Project Draconis – tak wyglądała skasowana gra Deviation Games, która powstawała na PS5 i PC

Dusk Golem wyjaśnił, że wewnętrzny projekt był kojarzony przez część branży z nazwą Ooze. Określenie to miało wynikać z charakterystycznej stylistyki przeciwników i jednocześnie służyć za nazwę kodową dla właściwego tytułu. Podkreślił, że ujawnione nagrania powstały prawie cztery lata temu i nie mają żadnego związku z obecnymi działaniami deweloperów, którzy po zamknięciu Deviation Games przenieśli się do zespołu Dark Outlaw. Według leakera materiał należy traktować wyłącznie jako ciekawostkę pokazującą kierunek, w jakim zmierzała wizja twórców.