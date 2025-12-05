Pudełkowe wydanie Stellar Blade na PS5 taniej o 66 zł. Promocja w Media Markt

Posiadacze PlayStation 5 mogą zwrócić uwagę na ofertę sklepu Media Markt. Teraz znajdziemy tam bowiem pudełkowe wydanie Stellar Blade w obniżonej cenie. W ramach promocji zaoszczędzimy 66 zł.

Stellar Blade na PS5 taniej w Media Markt

W sklepie Media Markt trwa promocja na Stellar Blade w pudełkowym wydaniu na PS5. Za grę zapłacimy teraz 203,99 zł. To taniej o 24% względem poprzedniej ceny.