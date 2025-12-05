Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe wydanie Stellar Blade na PS5 taniej o 66 zł. Promocja w Media Markt

Patrycja Pietrowska
2025/12/05 19:45
Dobra okazja, by uzupełnić bibliotekę gier na PlayStation 5.

Posiadacze PlayStation 5 mogą zwrócić uwagę na ofertę sklepu Media Markt. Teraz znajdziemy tam bowiem pudełkowe wydanie Stellar Blade w obniżonej cenie. W ramach promocji zaoszczędzimy 66 zł.

Stellar Blade PS5
Stellar Blade PS5

Stellar Blade na PS5 taniej w Media Markt

W sklepie Media Markt trwa promocja na Stellar Blade w pudełkowym wydaniu na PS5. Za grę zapłacimy teraz 203,99 zł. To taniej o 24% względem poprzedniej ceny.

Przyszłość ludzkości wisi na włosku w Stellar Blade – nowej, opartej na fabule przygodowej grze akcji na PlayStation 5. Spustoszona przez dziwne i potężne stworzenia Ziemia została porzucona. Resztki zdziesiątkowanej rasy ludzkiej uciekły do Kolonii w przestrzeni kosmicznej.
Członkini 7. oddziału powietrznodesantowego, przemierza zdewastowane pozostałości naszej planety. Jej cel jest jasny: ocalić ludzkość i odzyskać Ziemię z rąk Naytiba – złowrogiej siły, która ją zniszczyła. Jednak gdy EVE pokonuje Naytiba jednego za drugim i łączy w całość tajemnice przeszłości leżące w ruinach ludzkiej cywilizacji, zaczyna rozumieć, że jej misja nie jest tak prosta i oczywista. W rzeczywistości prawie nic nie jest tym, czym się wydaje…
Zanurz się w bogatym postapokaliptycznym świecie, który łączy piękno i grozę w spektakularny sposób. Od popadających w ruinę budynków w Xionie po rozległe Pustkowie i Wielką Pustynię – podróżuj przez zapierające dech w piersiach lokacje inspirowane science-fiction, powołane do życia dzięki graficznej mocy PS5.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

