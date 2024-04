Recenzja Stellar Blade - NieR: Automata w sosie z soulslike

Jak często gracie w gry z Korei Południowej? Jeśli nie interesujecie się tytułami sieciowymi (np. PUBG) to pewnie wielu okazji nie było. Może to zmienić Stellar Blade, w które zainwestowało Sony, co dodatkowo zwiększa zainteresowanie projektem. Jednocześnie można w tym miejscu nawiązać do tego co pisałem w recenzji Rise of the Ronin. Producent PlayStation ma w tym roku w portfolio sporą pustynię jeśli chodzi o gry first party i próbuje załatać dziury produkcjami od zewnętrznych deweloperów. Stellar Blade jest kolejnym z nich. Na tym jednak nie koniec porównań do Rise of the Ronin. Tych, głównie pod kątem rozgrywki, będzie znacznie więcej. Zacznijmy jednak od początku, czyli lądowania na planecie, która przeszła sporą apokalipsę.

Kampania zaczyna się w momencie, w którym główna bohatera, EVA, ląduje na totalnie zniszczonej i pogrążonej w chaosie planecie. Winne są monstra o nazwie Naytiba, które wybiły prawie całą ludzkość. Po krótkim wstępie służącym jako tutorial trafiamy na walkę z alfą, wyjątkowo trudnym do pokonania przedstawicielem tej rasy. Mimo obecności doświadczonej w boju towarzyszki pojedynek kończy się porażką, a EVA zostaje praktycznie sama przeciwko armii Naytiba. Mimo że w pierwszych scenach jej nieporadne zachowanie sugeruje, że posiada minimalne doświadczenie, bez zastanowienia decyduje się kontynuować misję i uratować świat.

Początek Stellar Blade mocno pokazuje, że jest to gra powstała w Azji. Główna bohatera ma figurę top modelki oraz maksymalnie obcisły strój. Początkowo w jej zachowaniu da się też odczuć charakterystyczny dla anime infantylizm. Później nie jest lepiej. Dosyć szybko dołącza do nas młoda inżynier, która wyglądem przypomina maksymalnie dwunastolatkę. Nawet muzyka to klasyczny k-pop. Ba, to wygląda jakby ktoś wrzucił do gry playlistę ze Spotify z piosenkami, które prędzej powinny się znaleźć w szkolnych sekcjach w Personie. Momentami czułem nawet w muzyce klimat pierwszych Simsów. Nie muszę więc pisać, że nie pasuje to do rozgrywki i jest dodatkowo monotonne, bo utwory musimy zmieniać ręcznie w punktach kontrolnych. Do tego EVA chowa broń… we włosy. No bo dlaczego nie. Takich typowo azjatyckich dziwactw (z naszej perspektywy) jest wyjątkowo dużo.

Sama historia, podobnie jak gameplay, może lekko przypominać NieR: Automata. Inspiracji hitem Platinum Games nie ukrywał zresztą Kim Hyung Tae, reżyser gry. Tutaj też trafiamy do postapokaliptycznego świata pełnego potworów. Naszym głównym zadaniem jest zabicie kilku alfa Naytiba. Po drodze czeka nas też odwiedzenie ciągle żyjącego miasta, a także sporo sekretów tego tajemniczego świata oraz konfliktu, który doprowadził go do ruiny. Sama EVA i jej jednostka to też dosyć zagadkowy temat. Nie da się więc ukryć, że twórcy wprowadzili wiele elementów do historii, które mają na celu utrzymać nasze zainteresowanie. Mam z tym jednak jeden problem. Gra jest dosyć długa, a przez to częstotliwość ciekawych fabularnie momentów jest zbyt mała. Sama opowieść też wybitna nie jest. Raczej wypełniona kliszami. Ewentualne dalsze porównania do NieR: Automata można już sobie odpuścić. Nie chcę jednak aby zabrzmiało to tak, że opowieść w Stellar Blade jest jakoś wyjątkowo zła. Typowe azjatyckie rozwiązania, z naszej perspektywy często odbierane jako dziwactwa, faktycznie są nieco zbyt nachalne. To jest moim zdaniem największy problem. Cała reszta jest przyzwoita.

Pod kątem mechaniki zamieszanie jest nieco większe. Powracają też porównania do wspomnianego we wstępie Rise of the Ronin. Stellar Blade to również “ugrzeczniony” soulslike. Jeśli jednak nie jesteś fanem gatunku nie rezygnuj z dalszej części recenzji. Podobieństwa do gier From Software widać przede wszystkim na początku. Pierwszy etap po prologu to spokojne przemierzanie zrujnowanego miasta i walki głównie jeden na jeden. Z większą liczbą wrogów nie ma specjalnie szans. Do tego wiele klasycznych elementów z gier soulslike - głównie zapis w specjalnych punktach kontrolnych (odpowiednik ogniska), który powoduje odrodzenie się wrogów. Do tego mapa ma wiele ukrytych miejsc i przejść do odblokowania. Warto do nich zaglądać, bo zawsze da się znaleźć coś ciekawego. Pojawiają się też typowe dla pierwszych soulslike-ów motywy jak ukrywający się za przejściem przeciwnicy, którzy atakują nas z zaskoczenia. Te elementy zostaną z nami do samego końca i sprawiają, że Stellar Blade nie jest klasycznym slasherem. Nie jest jednak też grą typu soulslike.

Duch Sekiro wiecznie żywy

Zanim to wyjaśnimy jeszcze kilka słów o walce. Ta opiera się głównie na sprawnym blokowaniu ciosów (prawie tak mocno jak Rise of the Ronin). Uniki są dużo mniej skuteczne. Do tego silny i słaby cios oraz kilka specjalnych. Wielkiego poziomu skomplikowania w tym nie ma. Od jakiegoś momentu mamy też dostęp do broni palnej, ale jest ona wyjątkowo mało skuteczna. Największe znaczenie mają więc bloki, bo sprawne ich wykonywanie pozwala wyprowadzić kilka bardziej skutecznych ruchów. Całościowo ciężko więc szczególnie narzekać, chociaż z drugiej strony nie ma też specjalnych powodów do zachwytów. Walki są szybkie, efektowne, często wymagające, ale nie ma tutaj niczego ponad pewien poziom. Po prostu solidny system walki. Wyzwaniem nie jest więc opanowanie długiej listy możliwości bojowych, a cierpliwe prowadzenie pojedynków. Dotyczy to głównie licznych bossów, których trzeba się nauczyć i spokojnie blokować co się da. Nie ukrywam jednak, że pod koniec opanowałem prosty schemat kolejności ataków, przez co walki zaczęły robić się monotonne.