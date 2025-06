Stellar Blade na Nintendo Switch 2? Shift Up ma szykować port gry na kolejną platformę

Kilka dni temu na PC wylądowało Stellar Blade . Teraz pojawiły się doniesienia, które sugerują potencjalne rozszerzenie zasięgu na kolejną platformę, a mianowicie na konsolę Nintendo Switch 2. Według ostatnich informacji, deweloperzy ze studia Shift Up, odpowiedzialni za ten popularny tytuł, rozważają możliwość stworzenia wersji gry dedykowanej nowej konsoli Nintendo.

Ujawnione informacje, dostrzeżone przez serwis TheGamer i pochodzące z koreańskiej witryny PlayForum, sugerują, że Shift Up już aktywnie pracuje nad portem na Switch 2. Według tych doniesień deweloperzy mieli otrzymać oficjalny zestaw deweloperski dla Switch 2 i rozpocząć wstępne prace nad adaptacją gry. Co więcej, w ramach świętowania osiągnięcia trzech milionów sprzedanych egzemplarzy gry, Shift Up miał podarować konsolę Nintendo Switch 2 trzystu swoim pracownikom.

Warto mieć na uwadze, że są to jedynie niepotwierdzone doniesienia. Obecnie nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na oficjalne komunikaty ze strony Shift Up.

Na koniec przypomnijmy, że Stellar Blade zadebiutowało pierwotnie 26 kwietnia 2024 roku. Na PC trafiło 11 czerwca. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Stellar Blade - NieR: Automata w sosie z soulslike.