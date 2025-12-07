Zaloguj się lub Zarejestruj

„Parkour ma znaczenie”. Twórca AC Shadows ma radę dla przyszłych deweloperów

Patrycja Pietrowska
2025/12/07 17:00
Parkour jako odrębny filar Assassin’s Creed.

Mechanika parkouru stanowiła jeden z fundamentalnych i charakterystycznych elementów, które definiowały serię Assassin's Creed od jej debiutu. Jednakże, po ewolucji serii w kierunku gier skupionych na mechanikach RPG, takich jak Origins, Odyssey i Valhalla, parkour przesunął się na drugi plan. Simon Lemay-Comtois, zastępca dyrektora gry Assassin's Creed Shadows w Ubisoft Quebec, podzielił się lekcją wyniesioną z produkcji tej najnowszej odsłony osadzonej w Japonii, sugerując, że kolejne studia przejmujące rozwój franczyzy powinny zwrócić większą uwagę na „parkour jako na odrębny filar” rozgrywki.

Assassin’s Creed Shadows
Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft stawia na parkour w Assassin’s Creed Shadows

W kontekście Assassin's Creed Shadows, zespół aktywnie stara się naprawić ten problem, wprowadzając poprawki i aktualizacje po premierze gry. Studio wewnętrznie promuje wizję, zgodnie z którą „parkour ma znaczenie”. Ich ambicją jest intensywny rozwój tej mechaniki, aby stała się ona ważniejsza dla doświadczenia gracza. Co ciekawe, reżyser Assassin's Creed Shadows ujawnił, że te bezpłatne aktualizacje, w tym również te skupiające się na usprawnieniach parkouru, są finansowane dzięki mikropłatnościom.

Zwracajcie w przyszłych grach większą uwagę na parkour jako odrębny filar. Staramy się to naprawić po premierze przy okazji Shadows i wewnętrznie podkreślać, że parkour ma znaczenie. Naprawdę chcemy pchnąć parkour do przodu.

GramTV przedstawia:

Przy okazji warto wspomnieć o zaskakującej współpracy Assassin’s Creed Shadows z Attack on Titan. Światy te połączyły się, czego efektem jest nowy zestaw przedmiotów, ale także pełnoprawna misja. Jak się jednak okazało, graczom nie przypadła do gustu kolaboracja, którą nazywano wręcz „abominacją”.

Na zakończenie przypomnijmy, że Assassin’s Creed Shadows zadebiutowało 20 marca 2025 roku. Produkcja Ubisoftu trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Assassin's Creed Shadows - wychodząc z cienia….

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/assassin-s-creed/assassins-creed-shadows-associate-director-has-a-hot-tip-for-the-next-ubisoft-studio-taking-on-the-franchise-pay-more-attention-to-parkour-as-its-own-pillar/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

