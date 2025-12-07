„Parkour ma znaczenie”. Twórca AC Shadows ma radę dla przyszłych deweloperów

Mechanika parkouru stanowiła jeden z fundamentalnych i charakterystycznych elementów, które definiowały serię Assassin's Creed od jej debiutu. Jednakże, po ewolucji serii w kierunku gier skupionych na mechanikach RPG, takich jak Origins, Odyssey i Valhalla, parkour przesunął się na drugi plan. Simon Lemay-Comtois, zastępca dyrektora gry Assassin's Creed Shadows w Ubisoft Quebec, podzielił się lekcją wyniesioną z produkcji tej najnowszej odsłony osadzonej w Japonii, sugerując, że kolejne studia przejmujące rozwój franczyzy powinny zwrócić większą uwagę na „parkour jako na odrębny filar” rozgrywki.

Ubisoft stawia na parkour w Assassin’s Creed Shadows

W kontekście Assassin's Creed Shadows, zespół aktywnie stara się naprawić ten problem, wprowadzając poprawki i aktualizacje po premierze gry. Studio wewnętrznie promuje wizję, zgodnie z którą „parkour ma znaczenie”. Ich ambicją jest intensywny rozwój tej mechaniki, aby stała się ona ważniejsza dla doświadczenia gracza. Co ciekawe, reżyser Assassin's Creed Shadows ujawnił, że te bezpłatne aktualizacje, w tym również te skupiające się na usprawnieniach parkouru, są finansowane dzięki mikropłatnościom.