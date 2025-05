Stellar Blade 2 już powstaje. Sequel może zadebiutować zaskakująco szybko

Obecnie Shift Up pracuje również nad zupełnie nowym IP o kodowej nazwie Project Witches. Wspomniana produkcja zmierza na komputery osobiste oraz urządzenia mobilne i ma być „doświadczeniem” podobnym do Genshin Impact. Project Witches – podobnie jak kontynuacja Stellar Blade – także ma ukazać się do 2027 roku.

Na koniec przypomnijmy, że Stellar Blade już 12 czerwca 2025 roku zadebiutuje na PC. Obecnie gra studia Shift Up dostępna jest wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Stellar Blade – NieR: Automata w sosie z soulslike.