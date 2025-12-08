Lara Croft powróci szybciej niż myślimy. Nieoczekiwana odsłona serii Tomb Raider może zostać zapowiedziana na The Game Awards

W sieci pojawiły się nowe doniesienia, według których pełnoprawny remake pierwszego Tomb Raidera z 1996 roku ma zostać ujawniony podczas tegorocznej gali The Game Awards. Wydarzenie odbędzie się 11 grudnia, więc fani serii nie będą musieli długo czekać na potwierdzenie tych rewelacji.

Tomb Raider Remake może zostać zapowiedziane na The Game Awards

Źródłem informacji jest znany w społeczności insider Society of Raiders, który wcześniej dostarczał trafnych przecieków dotyczących serii o Larze Croft. Według jego relacji projekt nie jest zwykłym odświeżeniem, tylko całkowicie przebudowaną wersją kultowej przygody najsłynniejszej pani archeolog, co może oznaczać próbę stworzenia gry od podstaw na współczesnym silniku. Wspomniano również, że premiera mogłaby nastąpić już w przyszłym roku.

