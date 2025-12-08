Lara Croft powróci szybciej niż myślimy. Nieoczekiwana odsłona serii Tomb Raider może zostać zapowiedziana na The Game Awards

W sieci pojawiły się nowe doniesienia, według których pełnoprawny remake pierwszego Tomb Raidera z 1996 roku ma zostać ujawniony podczas tegorocznej gali The Game Awards. Wydarzenie odbędzie się 11 grudnia, więc fani serii nie będą musieli długo czekać na potwierdzenie tych rewelacji.
Tomb Raider Remake może zostać zapowiedziane na The Game Awards
Źródłem informacji jest znany w społeczności insider Society of Raiders, który wcześniej dostarczał trafnych przecieków dotyczących serii o Larze Croft. Według jego relacji projekt nie jest zwykłym odświeżeniem, tylko całkowicie przebudowaną wersją kultowej przygody najsłynniejszej pani archeolog, co może oznaczać próbę stworzenia gry od podstaw na współczesnym silniku. Wspomniano również, że premiera mogłaby nastąpić już w przyszłym roku.
Fani myśleli, że seria Tomb Raider powróci dopiero wraz z powstającym od dłuższego czasu nowym projektem Crystal Dynamics. Jeżeli plotki o remake’u pierwszych przygód Lary Croft okażą się prawdą, fani wcześniej będą mogli zapoznać się z odświeżoną klasyczną częścią serii. Co ciekawe, byłby to już drugi remake pierwszego Tomb Raidera. W 2007 roku gra doczekała się remake’u Tomb Raider: Anniversary z okazji dziesięciolecia serii.
Gracze spekulują, że twórcy mogą zdecydować się na reinterpretację klasycznej fabuły i włączyć ją do współczesnej wizji Lary znanej z tak zwanego nurtu survivor. Brak konkretów nie przeszkadza jednak we wzroście oczekiwań, tym bardziej że wcześniejszy przeciek od Toma Hendersona sugerował, iż Eidos Montreal rozwija ambitną przygodę akcji z otwartym światem, która miałaby trafić na rynek w przyszłym roku. Trudno jednak stwierdzić, czy chodzi o ten sam tytuł.
Zbieg okoliczności w postaci trzydziestej rocznicy serii, którą będziemy świętować w przyszłym roku, dodatkowo podsyca spekulacje. Fani zwracają też uwagę, że finał pierwszego sezonu serialu animowanego od Netflixu nawiązuje fabularnie do pierwszej gry, co może być kolejną wskazówką dotyczącą kierunku całego projektu.
