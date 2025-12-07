Zaloguj się lub Zarejestruj

James Cameron ujawnia gigantyczny budżet Avatara 3. Film musi zarobić fortunę, by seria przetrwała

Czy uda się po raz trzeci?

James Cameron od miesięcy powtarzał, że Avatar: Ogień i popiół musi poradzić sobie w box office, jeśli marka ma dalej istnieć. Teraz wiemy dlaczego. Jak ujawniło Variety, koszt produkcji trzeciej części to co najmniej 400 milionów dolarów — niemal tyle samo, ile finalnie pochłonęła Droga wody. Ta początkowo miała kosztować 250 mln, ale pandemia podniosła budżet do astronomicznych 460 mln.

Avatar: Ogień i popiół musi zarobić fortunę

Do 400 mln Ognia i popiołu nie wliczono promocji, a Disney inwestuje w marketing ogromne środki. Przy klasycznej zasadzie, wedle której budżet filmu trzeba pomnożyć przez dwa w wynikach box office, jeśli chce się osiągnąć sukces, film musiałby zarobić ponad miliard dolarów, by wejść na prostą. Realnie — prawdopodobnie jeszcze więcej. Jak na razie ta sztuka udała się już Cameronowi dwa razy, w przypadku tej serii, czy uda się po raz trzeci?

Cameron, słynący z pełnej kontroli artystycznej, nie ukrywa, że przyszłość serii zależy od wyniku kina. Reżyser przyznał wręcz, że jeśli trzecia część nie osiągnie sukcesu, Avatar 4 może zostać… powieścią, a nie filmem. W rozmowie z podcastem CrewCall podkreślił, że tworzy „globalną ucztę dla widzów”, ale w zamian produkcje muszą zarabiać ogromne pieniądze, by uzasadnić dalszą rozbudowę świata Pandory.

Istota wody była trzecim najbardziej dochodowym filmem w historii (2,3 mld dolarów). Nie ma pewności, czy Ogień i popiół powtórzy ten wyczyn, ale jeśli ktoś ma tego dokonać, to Cameron — twórca trzech z czterech najbardziej dochodowych filmów wszech czasów. Są już pierwsze reakcje na film, które dużej mierze chwalą film, choć nie brakuje gorzkich słów. Przypominamy: premiera trzeciego Avatara odbędzie się 19 grudnia.

