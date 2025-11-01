To nie koniec Wiedźmina. Lauren Schmidt Hissrich sugeruje powstanie kolejnych prequeli

Czwarty sezon Wiedźmina zadebiutował już na Netflixie, przynosząc najważniejszą zmianę w historii serialu, czyli Liama Hemswortha, który przejął rolę Geralta z Rivii po Henrym Cavillu. Do sieci trafiły także pierwsze recenzje nowych odcinków, które wskazują na jeden z najgorszych sezonów w całej serii. Już teraz wiadomo, że piąty sezon, który prawdopodobnie zadebiutuje za rok, zakończy historię Geralta, to twórcy już teraz sugerują, że to nie finał całej serii, choć kolejne produkcje mogą powstać już bez nich.

Wiedźmin – czy jest szansa na kolejne prequele?

Twórczyni serialu, Lauren Schmidt Hissrich, w rozmowie z portalem Dexerto odniosła się do emocjonalnego pożegnania z aktorem, który od 2019 roku był twarzą ekranowej adaptacji prozy Andrzeja Sapkowskiego. Cavill zyskał sympatię fanów nie tylko dzięki swojej charyzmie, ale również przez głębokie przywiązanie do książkowego pierwowzoru i gier CD Projekt RED. W październiku 2022 roku aktor ogłosił, że trzeci sezon będzie jego ostatnim, co wywołało lawinę spekulacji na temat przyszłości serialu. Od tego momentu twórcy musieli znaleźć sposób, by kontynuować opowieść, mimo odejścia centralnej postaci.